Googles Pixel 9a soll schon bei der Einrichtung Probleme machen: Was Betroffene tun können

Seit Mitte April 2025 ist das neue Budget-Smartphone von Google auf dem Markt. Was alles im Pixel 9a steckt, haben wir euch in einer großen Übersicht zusammengefasst. Nur wenige Wochen nach dem Release zeigt sich jetzt aber ein großes Problem bei den Geräten. In diversen Foren und auch in den Bewertungen von Onlinehändlern berichten Käufer:innen, dass sich das Google Pixel 9a nicht einmal einrichten lässt.

Google Pixel 9a: Probleme bei der Einrichtung bleiben ungelöst

So berichtet etwa ein User in den Support-Foren von Google, dass er sein neues Pixel 9a einrichten wollte. Beim ersten Start erschien nach der Sprachauswahl ein Kreis, unter dem „wird gelöscht“ zu lesen war. Kurz darauf erschien das Fastboot-Menü des Smartphones. Danach lässt sich das Smartphone nicht mehr fertig einrichten und landet auch nach wiederholten Neustarts immer wieder im Fastboot-Modus.

Auch bei Amazon sammeln sich mittlerweile mehrere verärgerte Käufer:innen, die ihrem Unmut in den Bewertungen Luft machen. So heißt es etwa, dass die betroffenen Kunden teilweise zwei Geräte bestellt haben und bei beiden Pixel 9a der Fastboot-Fehler aufgetreten ist. Dadurch wurden die günstigen Smartphones unbrauchbar und mussten an Amazon zurückgeschickt werden.

Selbst der Google-Support hat aktuell keine funktionierende Lösung für die Probleme des Pixel 9a parat. Betroffene Käufer:innen sollen die Mitarbeiter:innen geraten haben, den Akku des Smartphones herauszunehmen. Da dieser fest verbaut ist und die Garantie des Geräts durch das Öffnen verfällt, bleibt nur, den Akku komplett leer laufen zu lassen. Aber selbst das soll nur bei den wenigsten Google-User:innen geholfen haben.

Wer nach diesem Versuch immer noch auf den Fastboot-Modus des Google Pixel 9a stößt, muss das Smartphone wohl an Google oder den Onlinehändler, bei dem das Gerät gekauft wurde, zurückschicken. Ironischerweise gab es auch schon bei anderen Pixel-Smartphones vereinzelt Probleme mit dem Fastboot-Modus. So etwa beim Pixel 7 Pro, das den Fehler nach einer Nacht am Ladekabel anzeigte. Auch damals half den Betroffenen nur der Austausch des Geräts.

