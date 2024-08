Geleaktes Pixel-Feature: Können wir uns bald nachträglich auf Gruppenfotos mogeln?

Viele Details zu Googles neuer Pixel-9-Serie sind bereits durchgesickert. Ein weitert Leak verrät nun Details zu einer KI-Funktion. Das neue „Add Me“-Feature soll es möglich machen, Personen nachträglich zu einem Gruppenfoto hinzuzufügen.

Zuerst hatte Android Headlines darüber berichtet. Laut The Verge hatte das Magazin ein geleaktes Werbevideo zugespielt bekommen. Mittlerweile wurde das Video jedoch von Youtube entfernt und auch der Originalartikel von Android Headlines scheint nicht mehr online zu sein.

The Verge konnte dennoch einen Blick auf das Video werfen und beschreibt das neue Feature.

So soll das neue Pixel-Feature funktionieren

Darin ist laut Bericht eine Person mit einem Pixel 9 zu sehen, die ein Bild von zwei weiteren Personen vor einem Minibus macht. Danach tritt die Fotografin ins Bild und es wird ein weiteres Foto aufgenommen. Anschließend steht die Fotografin laut The Verge vor dem Minibus, während die beiden anderen Personen durchsichtig neben ihr dargestellt werden.

Offenbar ist es mit der Funktion möglich, zwei Bilder mit dem selben Hintergrund zusammenfügen, um im Nachhinein Personen hinzuzufügen.

Wahrscheinlich ist, dass dieses Feature für das Pixel 9 verfügbar sein wird. Ob es auch auf anderen Geräten erscheint, ist derzeit unklar.

Weitere Pixel-Features

In einem weiteren Video von Onleaks zeigt Android Headlines zusätzliche durchgesickerte Features für das Pixel 9. Eine neue Funktion namens „Pixel Screenshots“ wird vorgestellt, mit dem Hinweis „erinnert sich, also musst du es nicht“. Vermutlich kann sie Inhalte von Screenshots erkennen und bei Bedarf abrufen. Das erinnert an Microsofts verschobene Recall-Funktion.

Zudem soll das Pixel 9 in der Lage sein, Hintergründe in Fotos neu zu generieren. Das Smartphone soll außerdem sieben Jahre lang Feature-Drops von Google erhalten.

