Handoff für Android? Google plant eine Funktion, die dem Ökosystem bisher fehlte

Die Entdeckung geht auf eine Code-Analyse des Magazins Android Authority zurück. In einer Beta-Version der Google-Play-Dienste fanden die Expert:innen Text-Strings, die auf eine neue Funktion hindeuten, welche Google intern offenbar „Handoff“ nennt.

Solche Funde in Programm-Code sind jedoch keine Garantie für eine finale Veröffentlichung. Google aus Mountain View im US-Bundesstaat Kalifornien hat in der Vergangenheit bereits mehrfach vielversprechende Projekte nach einer solchen frühen Entdeckung wieder eingestellt. Ob die Funktion also erscheint, bleibt offen.

Sollte sie realisiert werden, würde sie das nahtlose Weiterarbeiten über Gerätegrenzen hinweg ermöglichen, ähnlich dem bekannten Vorbild von Apple aus dem kalifornischen Cupertino. Stellt euch vor, ihr beginnt eine E-Mail auf dem Smartphone und schreibt sie direkt auf dem Tablet oder Chromebook weiter. Oder ihr pausiert ein Video auf dem Smartphone und setzt es ohne weiteres Zutun auf dem TV fort.

Potenzial für einen echten Mehrwert

Besonders interessant ist die Entdeckung, dass die Funktionalität offenbar auch eine geräteübergreifende Synchronisation von Benachrichtigungen umfassen soll. Dies wäre ein entscheidender Vorteil, denn eine solche umfassende Benachrichtigungs-Synchronisation bietet Apple in seinem Handoff-System bisher nicht an.

Die Funktion könnte zudem mit einem weiteren, zuvor entdeckten Projekt namens „App Cast“ zusammenhängen. Dieses soll es ermöglichen, die Benutzeroberfläche einer App von einem Gerät auf ein anderes zu streamen. Damit würde Google nicht nur eine bestehende Funktion nachbauen, sondern eine technisch eigenständige und potenziell mächtigere Lösung schaffen. Das ist aber nicht belegt.

Ob, wann und in welcher Form Google die Handoff-Funktion offiziell vorstellen wird, bleibt abzuwarten. Sie wäre jedoch ein logischer und wichtiger Schritt, um die verschiedenen Android-Geräte zu einem kohärenteren Ökosystem zu verbinden und eine der letzten großen Lücken zu Apple zu schließen.