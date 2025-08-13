Google präsentiert Pixel 10 Pro Fold vorab im Video – was wir bislang über das Foldable wissen

Ein 30-sekündiger Teaser, den Google am Dienstag veröffentlicht hat, zeigt, dass das Pixel 10 Pro Fold optisch stark seinem Vorgänger ähnelt. Das Video präsentiert zunächst schattenhafte Details des Geräts, dann das aufgeklappte Innendisplay und schließlich die Rückseite mit dem Kamerasystem, das die gleiche Anordnung wie beim Pixel 9 Pro Fold aufweist. Als Farbvariante ist im Clip ein dunkler Grauton zu sehen, den Google bereits für das Pixel 10 vorgestellt hatte.

Erstes wasserdichte Falt-Smartphone mit IP68-Zertifizierung

Technische Daten nennt Google im Video nicht, diese will der Hersteller vermutlich für das Event am 20. August aufbewahren. Laut verschiedenen Leaks soll das Pixel 10 Pro Fold jedoch das erste Foldable mit vollständiger IP68-Zertifizierung werden. Damit wäre es genauso staub- und wasserdicht wie herkömmliche Premium-Smartphones. Zum Vergleich: Samsungs Galaxy Z Fold 7 verfügt lediglich über eine IP48-Zertifizierung mit geringerem Staubschutz.

Das Foldable soll neben der gezeigten grauen Variante auch in Grün und Gold erhältlich sein. Wie die anderen Modelle der Pixel-10-Serie wird das Gerät voraussichtlich mit dem neuen Tensor-G5-Chip ausgestattet, der erstmals nicht von Samsung, sondern von TSMC gefertigt werden soll. Der taiwanische Chiphersteller, der auch für Apple produziert, ist für seine fortschrittlichen Fertigungsverfahren bekannt. Eine Unterstützung für den Qi2-Ladestandard ist recht wahrscheinlich.

Verbesserte Kamera und Akku

Die Kameraausstattung des Pixel 10 Pro Fold soll laut bisheriger Leaks aus einer 48-Megapixel-Weitwinkel-, einer 10,5-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einer 10,8-Megapixel-Telekamera (fünffacher optischem Zoom) bestehen. Für Selfies sind offenbar in beiden Displays vorne und hinten je 10-Megapixel-Kameras integriert. Der Akku soll mit 5015 mAh eine deutlich größere Kapazität als der Vorgänger mit 4650 mAh haben.

Neben den verschiedenen Pixel-10-Modellen plant Google für sein Event am 20. August wohl noch weitere Produktneuheiten: Das könnten unter anderem die vierte Generation der Pixel Watch sowie neue Budget-Kopfhörer unter dem Namen Pixel Buds 2a sein. Apples Keynote mit dem iPhone 17 folgt Anfang September.

