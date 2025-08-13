Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Google präsentiert Pixel 10 Pro Fold vorab im Video – was wir bislang über das Foldable wissen

Das nächste Foldable von Google kommt: Das Pixel 10 Pro Fold. In einem kurzen Videoclip gibt der Hersteller erste Einblicke in das Design des neuen Falt-Handys.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Google präsentiert Pixel 10 Pro Fold vorab im Video – was wir bislang über das Foldable wissen

Pixel 10 Pro Fold zugeklappt (Bild: Google)

Ein 30-sekündiger Teaser, den Google am Dienstag veröffentlicht hat, zeigt, dass das Pixel 10 Pro Fold optisch stark seinem Vorgänger ähnelt. Das Video präsentiert zunächst schattenhafte Details des Geräts, dann das aufgeklappte Innendisplay und schließlich die Rückseite mit dem Kamerasystem, das die gleiche Anordnung wie beim Pixel 9 Pro Fold aufweist. Als Farbvariante ist im Clip ein dunkler Grauton zu sehen, den Google bereits für das Pixel 10 vorgestellt hatte.

Anzeige
Anzeige

Erstes wasserdichte Falt-Smartphone mit IP68-Zertifizierung

Technische Daten nennt Google im Video nicht, diese will der Hersteller vermutlich für das Event am 20. August aufbewahren. Laut verschiedenen Leaks soll das Pixel 10 Pro Fold jedoch das erste Foldable mit vollständiger IP68-Zertifizierung werden. Damit wäre es genauso staub- und wasserdicht wie herkömmliche Premium-Smartphones. Zum Vergleich: Samsungs Galaxy Z Fold 7 verfügt lediglich über eine IP48-Zertifizierung mit geringerem Staubschutz.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Das Foldable soll neben der gezeigten grauen Variante auch in Grün und Gold erhältlich sein. Wie die anderen Modelle der Pixel-10-Serie wird das Gerät voraussichtlich mit dem neuen Tensor-G5-Chip ausgestattet, der erstmals nicht von Samsung, sondern von TSMC gefertigt werden soll. Der taiwanische Chiphersteller, der auch für Apple produziert, ist für seine fortschrittlichen Fertigungsverfahren bekannt. Eine Unterstützung für den Qi2-Ladestandard ist recht wahrscheinlich.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Verbesserte Kamera und Akku

Die Kameraausstattung des Pixel 10 Pro Fold soll laut bisheriger Leaks aus einer 48-Megapixel-Weitwinkel-, einer 10,5-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einer 10,8-Megapixel-Telekamera (fünffacher optischem Zoom) bestehen. Für Selfies sind offenbar in beiden Displays vorne und hinten je 10-Megapixel-Kameras integriert. Der Akku soll mit 5015 mAh eine deutlich größere Kapazität als der Vorgänger mit 4650 mAh haben.

Neben den verschiedenen Pixel-10-Modellen plant Google für sein Event am 20. August wohl noch weitere Produktneuheiten: Das könnten unter anderem die vierte Generation der Pixel Watch sowie neue Budget-Kopfhörer unter dem Namen Pixel Buds 2a sein. Apples Keynote mit dem iPhone 17 folgt Anfang September.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Smartphone Google Google Pixel
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren