Privacy Sandbox: Google stellt Projekt nach Cookie-Kehrtwende komplett ein

Google beendet die Privacy Sandbox nach Jahren der Entwicklung, da Third-Party-Cookies in Chrome doch bestehen bleiben. (Foto: JarTee/ Shutterstock)

Google wird im eigenen Browser Chrome auch künftig weiterhin Third-Party-Cookies anzeigen. Das gab das Unternehmen grundsätzlich im Sommer 2024 und final im Frühjahr dieses Jahres bekannt. 2020 schockte Google die Werbebranche, als das Unternehmen ankündigte, ab 2022 keine Third-Party-Cookies mehr in Chrome zu unterstützen. Ab dann sollten Werbetreibende, Publisher und Co. auf Alternativlösungen setzen.

Um diese auch von Google erhalten zu können, kreierte die Alphabet-Tochter schon 2019 die Privacy Sandbox als Entwicklungs- und Testumgebung für diverse Optionen. Über Jahre hinweg wurden einige Möglichkeiten wie Topics entwickelt und erprobt, doch diese Technologien haben inzwischen keine besondere Relevanz mehr, weil Google die Third-Party-Cookies doch behält. Schon im Frühjahr erklärte Anthony Chavez, Googles VP für die Privacy Sandbox, im Rahmen des Cookie-Updates:

„[…] Angesichts dieser Aktualisierung sind wir uns bewusst, dass die Privacy Sandbox-APIs möglicherweise eine andere Rolle bei der Unterstützung des Ökosystems spielen werden. Wir werden in den kommenden Monaten mit der Branche zusammenarbeiten, um Feedback zu sammeln und eine aktualisierte Roadmap für diese Technologien, einschließlich unserer zukünftigen Investitionsbereiche, vorzustellen […].“

Jetzt ist klar: Google wird die Privacy Sandbox einstellen.

Das Ende der Privacy Sandbox: Einige Technologien werden weiter unterstützt

In einem Update-Artikel erklärt Chavez, was Google mit den Technologien der Privacy Sandbox vorhat. Die meisten Technologien werden schlichtweg eingestellt, darunter Topics, Attribution Reporting API (Chrome and Android), Protected Audience (Chrome und Android) und SDK Runtime. Viele davon waren zeitweise als große Zukunftslösungen eingeordnet worden. Doch inzwischen ist ihre Relevanz eher unbedeutend, beinahe nichtig. Google lässt sie nach und nach verschwinden und liefert dazu Updates auf der dedizierten Developer-Website.

Einige Technologien aber behält das Unternehmen. Darunter fallen die Private State Tokens sowie CHIPS und FedCM zur Optimierung der Cookie-Privacy. Gegenüber Engadget bestätigte Google, dass die gesamte Privacy Sandbox als Projekt eingestellt wird. In einem offiziellen Statement heißt es:

„Wir werden unsere Arbeit zur Verbesserung des Datenschutzes in Chrome, Android und im Internet fortsetzen, uns jedoch vom Privacy-Sandbox-Branding verabschieden. Wir sind allen dankbar, die zu dieser Initiative beigetragen haben, und werden weiterhin mit der Branche zusammenarbeiten, um Plattformtechnologien zu entwickeln und voranzutreiben, die zu einem gesunden und florierenden Internet beitragen.“

Das gesamte Projekt mit all seinen Kosten ist aufgrund des Hin und Hers von Google in Bezug auf die Cookie-Lösung im Browser hinfällig geworden. Die Erkenntnisse möchte Google dennoch mitnehmen und für künftige Anpassungen bei der Optimierung von Sicherheit und Messbarkeit im Marketing zum Einsatz bringen.

Während die Privacy Sandbox ihrem Ende entgegensieht, freut sich Google über neue Inventarräume für die Werbeintegration. Dazu zählen die AI-Overviews und der AI-Mode, der jetzt auch in Deutschland verfügbar ist. Zudem werden Ads in der Suche künftig neu markiert und gruppiert und sie lassen sich sogar verstecken – aber nur, nachdem sie bereits durchgescrollt wurden.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.