Google will Satelliten im Erdorbit als Datenzentrum nutzen: Welche Hürden es dabei gibt

Die Idee, ein Rechenzentrum im All aufzubauen, ist nicht neu. Schon Amazon-Gründer Jeff Bezos betonte, dass die Zentren im All oder auf dem Mond einige Vorteile gegenüber irdischen Datenzentren hätten. Und auch Ex-Google-CEO Eric Schmidt sprach sich für Orbit-Rechenzentren aus. Jetzt gibt es bei seinem ehemaligen Unternehmen erstmals konkretere Pläne, diese Idee auch in die Realität umzusetzen – und zwar mit „Project Suncatcher“.

Project Suncatcher: Diese Probleme gibt es laut Google noch

Wie Google in einem Research-Blogbeitrag schreibt, soll das Projekt jetzt von der Moonshot-Factory in Angriff genommen werden. Dabei handelt es sich um die Forschungseinrichtung von Google, die besonders ambitionierte Ideen verfolgt, um damit besonders gravierende Probleme für die Menschheit zu lösen. Ziel von Project Suncatcher ist es, zahlreiche Satelliten im Erdorbit zu installieren, die untereinander in hohen Geschwindigkeiten Daten austauschen können – und so ein Datenzentrum bilden. Die Satelliten würden dabei synchron zur Sonne fliegen, um durchweg mit Solarenergie versorgt werden zu können. Das spart den Platz für schwerere Energielösungen.

Aktuell sieht Google bei Project Suncatcher vier große Probleme, die es zu lösen gilt. Zunächst müssen die Satelliten auch wirklich Datengeschwindigkeiten aufweisen, wie wir es von verkabelten Rechenzentren auf der Erde gewohnt sind. Die Lösung: Dense-Wavelength-Division-Multiplexing-Transceiver und Satelliten, die in einer sehr engen Formation nebeneinander fliegen. Google spricht von weniger als einem Kilometer Abstand zwischen den Satelliten, um Datenübertragungen im Terabit-Bereich zu erreichen. In ersten Tests mit nur zwei Transceivern konnten die Forscher:innen Geschwindigkeiten von 1,6 Terabit pro Sekunde verzeichnen.

Das zweite Problem ergibt sich aus der Lösung des ersten Problems. Wie können viele Satelliten in einer so engen Formation fliegen? In einem ersten Modell haben die Forscher:innen eine Konstellation mit 81 Satelliten im Orbit berechnet. Bei einer durchschnittlichen Flughöhe von 650 Kilometern und einem Cluster-Radius von einem Kilometer verändern die Satelliten bei einer Erdumrundung durch die Anziehungskraft unseres Planeten ihre Position nur um 100 bis 200 Meter. Laut Google wären so nur wenige Anpassungen an ihrer Flugbahn nötig, um die Formation durchweg aufrechtzuerhalten.

Das dritte Problem betrifft die Strahlung, der KI-Beschleuniger und andere Bauteile der Datenzentren im All ausgesetzt wären. Schon jetzt testet Google, wie sich die Komponenten bei direkter Bestrahlung verhalten. In ersten Tests zeigte sich, dass selbst bei der dreifachen Strahlung, die im Laufe einer fünfjährigen Mission zu erwarten wäre, keine Ausfälle bei den Chips zu verzeichnen waren.

Zu guter Letzt muss Google noch herausfinden, ob sich das Projekt auch finanziell rentieren kann. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis Mitte 2030 die Kosten für eine Weltraummission mit Fracht auf unter 200 US-Dollar pro Kilogramm sinken werden. Sollte dieser Fall eintreffen, würden die Kosten von Project Suncatcher in etwa dem entsprechen, was Google auch für ein Datenzentrum auf der Erde ausgeben würde.

Google will schon Anfang 2027 die ersten zwei Prototypsatelliten ins All befördern und testen, wie sich die Hardware unter den besagten Bedingungen verhält. Wie lang die ersten Tests andauern werden und wann mit einem kompletten Datenzentrum zu rechnen ist, wenn sich ein erster Erfolg abzeichnet, ließ Google allerdings noch offen.

