Google schaltet länderspezifische Domains ab: Was das für deutsche User bedeutet

Viele deutsche Internetnutzer:innen werden schon einmal „google.de“ in die Adresszeile ihres Browsers eingegeben haben. Schließlich landet ihr so bei der beliebten Suchmaschine und bekommt auch lokalisierte Suchergebnisse angezeigt. Wie Google jetzt in einem Blog-Beitrag bekannt gegeben hat, werden solche länderspezifischen Domains aber künftig nicht mehr weiter unterstützt.

Anzeige Anzeige

Google schaltet seine .de-Domain ab: Was das für User:innen bedeutet

In der Ankündigung schreibt Google: „Als Teil unserer Bemühungen, lokalisierte Ergebnisse bereitzustellen, haben wir Top-Level-Domains verschiedener Länder genutzt. […] Im Laufe der Jahre hat sich unsere Fertigkeit, lokalisierte Ergebnisse bereitzustellen, aber weiter verbessert. 2017 haben wir damit begonnen, dieselbe Erfahrung mit lokalen Ergebnissen für alle in der Google-Suche bereitzustellen; egal, ob sie google.com nutzen oder die Domain-Endung ihres Landes“.

Aufgrund dieser Verbesserungen hält das Unternehmen Domains wie „google.de“, „google.com.br“ für Brasilien oder auch „google.ng“ für Nigeria nicht mehr für notwendig. Künftig sollen alle Domains nur noch zu „google.com“ führen. Wenn ihr also künftig „google.de“ eingebt, werdet ihr automatisch zur .com-Domain der Suchmaschine umgeleitet.

Anzeige Anzeige

Laut Google soll die Umstellung schrittweise erfolgen und sich über einige Monate hinweg erstrecken. Während sich für euch bei der eigentlichen Nutzung der Suchmaschine nichts weiter als die angezeigte Domain ändert, müsst ihr im Zuge der Umstellung wohl dennoch aktiv werden. In der Ankündigung von Google heißt es, dass ihr durch die Änderung einige eurer Suchpräferenzen erneut eingeben und Einstellungen womöglich noch einmal vornehmen müsst.

Abschließend betont Google, dass die Änderung die Qualität der lokalisierten Suchergebnisse nicht beeinträchtigen soll. Zudem verpflichtet sich das Unternehmen auch weiterhin, den gesetzlichen Bedingungen in den verschiedenen Ländern nachzukommen.

Anzeige Anzeige

Schräge Einblicke in Google Streetview

10 Bilder ansehen Die 10 schrägsten Einblicke aus Google Street View Quelle:

Mehr zu diesem Thema