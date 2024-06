News

Google stoppt Endlos-Scrollen in Suchergebnissen: Was das für Website-Betreiber heißt

Eineinhalb Jahre nach dem Start will Google das sogenannte Endlos-Scrollen in seinen Suchergebnissen wieder streichen – vorerst in der Desktop-Version. Das hat nicht zu vernachlässigende Auswirkungen auf Website-Betreiber:innen.