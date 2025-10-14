Werbung in der Google-Suche nervt? So kannst du sie bald verstecken

Es ist eine riesige Änderung, die die Google-Suche derzeit erreicht: Google vereinheitlicht das Ad Label und lässt User sogar die Werbeanzeigen einklappen. Damit soll die Navigation in der Suche, die für Milliarden von Menschen als Anlaufstelle zur Informationssuche dient, deutlich erleichtert werden. Weil das Ausblenden von Werbung Googles Kerngeschäft beeinträchtigen würde, ist das Verstecken allerdings an eine Bedingung geknüpft.

Wie Google künftig Werbung angezeigt

Googles neue Darstellung für Anzeigen (Ads) in der Suche bezieht sich auf Text- und Shopping-Ads. Diese sollen künftig unter dem einheitlichen Label „Sponsored Results“ beziehungsweise „Sponsored Products“ bei Shopping-Ads angezeigt werden. Dabei werden die Anzeigen auf einer Suchergebnisseite unter diesem Label gruppiert. Jeweils vier Anzeigen finden sich in einer Ad-Gruppe wieder, alle in derselben Größe. Das neue Label, schwarz gehalten, soll etwas größer sein als die aktuelle Markierung von Werbeanzeigen und auch am Ende der Suchergebnisseite oder unter AI-Overviews auftauchen.

Erst 2022 hatte Google das allgemeine Werbe-Label von „Ad“ zu „Sponsored“ geändert. Zuweilen wurde das Unternehmen in der Folgezeit auch dafür kritisiert, die Werbung mit wenig auffälligen Labels derart nativ in die Sucherfahrung zu integrieren, dass sie schwer von organischen Ergebnissen zu unterscheiden sei. Vor allem Tests mit dem Label vor dem Namen der Werbetreibenden sorgten für Kritik. Es gab jedoch ebenso Tests mit einem „Sticky Sponsored“-Label, das für mehr Transparenz sorgen sollte.

Das neue Label ist gewissermaßen auch sticky. Es bleibt für User so lange am oberen SERP-Rand sichtbar, wie sie die Anzeigen durchscrollen. Und das müssen sie auch machen, um die Werbung letztlich verbergen zu können. Denn Googles Omkar Muralidharan, VP of Product Management and Data Science für Google Ads, betont auf dem Blog The Keyword zwar, dass Nutzer:innen mit nur einem Klick die Reklame ausblenden und nur organische Ergebnisse sehen können. Um aber zum Button mit der Option „Hide sponsored results“ zu gelangen, müssen die Anzeigen zunächst durchscrollt werden.

Google möchte das Werbegeschäft weiter ausbauen

Dass die User die Anzeigen nicht von vornherein ausblenden können, hat einen guten Grund. Google macht hauptsächlich mit Werbeanzeigen, vor allem im Search-Bereich, einen immensen Umsatz. Allein im zweiten Quartal 2025 kamen rund 54,2 Milliarden US-Dollar im Bereich „Google Search & other“ über das Anzeigengeschäft zusammen. Dieses Umsatzpotential soll nicht durch die Minimierung von Impressions und etwaigen Klicks für Ads eingeschränkt werden. Im Gegenteil möchte Google das Werbegeschäft in der Suche nur weiter ausbauen. Dafür werden in den AI-Overviews sowie im AI-Mode ebenfalls umfassend Anzeigen integriert. Der AI-Mode ist jetzt in Deutschland angekommen und könnte bald auch in Europa für neue Nutzungskontexte und neue Werbespielräume für Google sorgen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.