Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Dank Gemini-Integration: Wird Google Übersetzer zur Duolingo-Konkurrenz?

Google Translate könnte in Zukunft neue Funktionen bekommen, die die App nachhaltig verändern würden. Sie soll dann nicht mehr nur übersetzen, sondern eine ganz neue Fähigkeit vermitteln.

Von Hannah Klaiber
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Dank Gemini-Integration: Wird Google Übersetzer zur Duolingo-Konkurrenz?

Gemini will euch beim Lernen helfen. (Bild: Midjourney / t3n)

Die App Google Translate könnte bald weit mehr sein als nur ein digitales Wörterbuch. Hinweise im Programmcode der Anwendung deuten auf eine strategische Erweiterung hin, die das reine Übersetzen um interaktive Lernfunktionen ergänzt.

Anzeige
Anzeige

Diese Informationen stammen aus einer Analyse der App-Installationsdatei, die der Android-Analyst AssembleDebug durchgeführt hat. Wie Android Police berichtet, finden sich darin konkrete Spuren für zwei wesentliche Neuerungen, die Google Translate in direkte Konkurrenz zu spezialisierten Sprachlern-Apps wie Duolingo stellen würden.

Gemini als Motor der Veränderung

Kern der möglichen Überarbeitung ist die Integration von Googles leistungsfähigem KI-Modell Gemini. Nutzer:innen sollen künftig offenbar zwischen zwei Übersetzungsmodi wählen können. Ein „Fast“-Modus dient schnellen, alltäglichen Anfragen wie der Übersetzung von Speisekarten.

Anzeige
Anzeige

Der neue „Advanced“-Modus hingegen soll auf Gemini basieren, um Sprache mit einem tieferen Verständnis für Kontext und Nuancen zu verarbeiten. Diese Technologie ermöglicht präzisere und natürlichere Ergebnisse, was eine Grundvoraussetzung für qualifiziertes Sprachenlernen ist. Die Fähigkeiten von Gemini gehen weit über reine Textverarbeitung hinaus und bilden die technische Basis für diesen Schritt.

Ein Übungsmodus nach bekanntem Vorbild

Die zweite große Neuerung wäre ein „Practice Mode“, ein Übungsmodus. Dieser soll das Lernen einer neuen Sprache durch spielerische Elemente, bekannt als Gamification, unterstützen. Dieser Ansatz ist das Markenzeichen von Marktführer Duolingo.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Screenshots, die aus dem Code extrahiert wurden, zeigen eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Ein neuer Button für den Übungsmodus ist prominent platziert, was auf eine hohe Priorität der Funktion hindeutet. Stellt euch vor, ihr übersetzt einen Satz und bekommt direkt im Anschluss eine kleine Übung, um die Vokabeln oder die Grammatik zu festigen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Herausforderung für den Platzhirsch

Mit diesem Schritt würde Google ein extrem populäres Alltags-Werkzeug gezielt mit Funktionen aufrüsten, die bisher das Kerngeschäft anderer Anbieter waren. Für Duolingo, dessen App auf langfristige Nutzer:innenbindung durch tägliche Übungen und spielerische Motivation ausgelegt ist, könnte ein derartiger Wettbewerber eine ernsthafte Herausforderung darstellen.

Anzeige
Anzeige

Der Erfolg für Google ist jedoch nicht garantiert. Didaktik und die Psychologie der langfristigen Lernmotivation sind komplexe Felder. Ob Nutzer:innen einer reinen Übersetzungs-App den Wechsel zu einer vollwertigen Lernplattform annehmen, wird sich zeigen müssen. Eine App, die man für eine schnelle Hilfe öffnet, folgt einem anderen Nutzungsmuster als eine, mit der man über Monate hinweg täglich Vokabeln paukt.

Bislang hat sich Google nicht offiziell zu den Plänen geäußert. Die im Code entdeckten Funktionen sind noch nicht für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Zudem scheint der „Advanced“-Modus in der analysierten Version vorerst auf die Sprachpaare Englisch-Spanisch und Englisch-Französisch beschränkt zu sein. Eine offizielle Ankündigung dürfte hierzu weitere Details liefern.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Google Apps
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren