Google lenkt mit Übersetzungen Traffic auf eigene Subdomains: So schützt du deinen Content

Seit dem Core-Update im März 2025 scheint Google immer mehr englischsprachigen Content selbst zu übersetzen – entgegen der eigenen Empfehlungen für Website-Betreiber:innen automatisch per KI. Das Problem: Die übersetzten Seiten werden auf Google-Subdomains gehostet.

Übersicht mit KI: Google übersetzt selbst Inhalte

Dadurch schauen die Betreiber der Original-Websites in puncto Traffic durch die Finger, wie ahrefs.com berichtet. Der Strategiewechsel kommt demnach zeitgleich mit dem massiven Rollout der Übersicht mit KI, die ebenfalls seit März über den Suchergebnissen in 200 Ländern und 40 Sprachen angezeigt wird.

Den Zusammenhang sieht ahrefs.com darin, dass es in manchen Sprachen nicht genügend Content gibt, um die KI-Übersicht ausreichend mit Material zu füttern. Allerdings erscheinen die auf Google-Subdomains gehosteten übersetzten Inhalte auch in den Featured Snippets sowie in den ganz normalen Suchergebnissen.

Übersetzungen sorgen für Traffic-Einbruch

Für lokale Website-Betreiber:innen kann dieses Vorgehen einen massiven Traffic-Einbruch verursachen. Denn statt entsprechender Quellen aus dem jeweiligen Land übersetzt Google einfach schnell eine vertrauenswürdige englischsprachige Quelle und hostet das Ergebnis auf einer eigenen Subdomain.

Dadurch gehen sowohl die englischsprachige Original-Website als auch die potenzielle Website in der Landessprache leer aus. Eine solche Subdomain kann übrigens so aussehen: „www-your-site-com.translate.goog/path?hl=es&sl=en“.

Indien, Brasilien und Türkei am meisten betroffen

Geht es nach den Angaben von SEO-Websites wie Semrush oder Ahrefs, beläuft sich der Traffic auf den Übersetzungsseiten von Google monatlich weltweit auf zwischen 377 und 658 Millionen Klicks. Am meisten betroffen sind davon Länder wie Indien, Brasilien oder die Türkei.

In Deutschland soll sich der organische Traffic, der auf Google-Subdomains umgeleitet wird, laut dem profilierten SEO-Berater Metehan Yesilyurt auf rund 1,6 Millionen Klicks belaufen. Tendenz: stark steigend.

Ob die eigene Website betroffen ist, lässt sich in der Search Console herausfinden. Dort den Content einfach nach „Darstellung in der Suche – übersetzte Inhalte“ filtern.

Meta-Robots-Tag verbietet Google die Übersetzung

Es gibt aber – über die manuelle Übersetzung der eigenen Inhalte in möglichst viele Sprachen hinaus – eine Möglichkeit, Google einen Strich durch die Rechnung zu machen. Dazu muss man Google über das Setzen des entsprechenden Meta-Robots-Tags „Notranslate“ die Übersetzung untersagen.

Das hilft allerdings nur bei der eigenen Seite. Dass Google statt lokale Quellen aufzuwerten, lieber englischsprachigen Content übersetzt – und damit den lokalen und englischsprachigen Website-Betreiber:innen den Content wegnimmt –, lässt sich damit nicht verhindern.

