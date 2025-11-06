Google verrät: Warum Mobilfunkanbieter die Empfangsbalken auf eurem Android-Smartphone verändern können

Nicht erst seit der Smartphone-Ära gibt es eine Anzeige auf dem Display, die für viel Freude oder ebenso viel Ärger bei den Nutzer:innen sorgen kann. Schon bei den ersten Handys konntet ihr jederzeit sehen, wie gut euer Empfang ist. Die Balkenanzeige ist seither essenzieller Bestandteil jedes Endgeräts mit mobiler Datennutzung. Doch könnte es sein, dass wir über Jahre hinweg einen falschen Empfang angezeigt bekommen haben?

Aufgebauschter Empfang bei Android-Smartphones: Was laut Google dahintersteckt

Der Netzwerktechniker „Nick vs Networking“ zeigt auf seinem Blog einen seltsamen Eintrag, der sich in den Tiefen des Android-Systems versteckt. Genauer gesagt, findet sich die Codezeile in dem „Carrier Config Manager“. Darüber werden Einstellungen auf dem Smartphone geregelt, die durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter vorgegeben werden. Dort findet sich die Zeile „KEY_INFLATE_SIGNAL_STRENGTH_BOOL“, was bedeutet, dass die Empfangsstärke auf dem Smartphone höher ausgegeben wird, als sie eigentlich ist.

Laut dem Programmierer haben in den USA unter anderem die Mobilfunkanbieter AT&T und Verizon diese Option aktiviert. Dementsprechend wird auf Android-Smartphones, die eine SIM-Karte der Anbieter nutzen, eine höhere Empfangsstärke dargestellt. In der Theorie bedeutet das: Haben Kund:innen nur Empfang, der eigentlich zwei Balken entsprechen würde, würde Android trotzdem drei Balken darstellen.

Die Entdeckung hat zunächst für Aufsehen bei Android-Nutzer:innen und Kund:innen der beiden Mobilfunkanbieter gesorgt. Allerdings erfüllt die Option im „Carrier Config Manager“ einen ganz anderen Zweck, wie Google in einem Statement gegenüber Android Authority erklärt. Demnach soll der Befehl Android-User:innen nicht täuschen, sondern helfen.

Laut Google befindet sich die Codezeile schon seit 2017 im Betriebssystem und kann seither von Mobilfunkanbieter:innen genutzt werden. Die Zeile wurde ursprünglich implementiert, als Android die Option eingeführt hatte, fünf statt vier Balken für die Empfangsanzeige zu nutzen. Bei der alten Anzeige kam es immer wieder zu Fällen, in denen keinerlei Balken angezeigt wurden, aber die User:innen tatsächlich noch Empfang hatten. Wer das nicht wusste, hätte in Notsituationen womöglich gedacht, dass kein Anruf möglich wäre. Sobald die Option aktiviert ist, können also fünf Balken genutzt werden, um den Empfang präziser darzustellen. Mit aktivierter Android-Option entspricht eine leere Empfangsanzeige auch wirklich keinem Empfang.

Wie Android Authority betont, gibt es für Smartphone-Nutzer:innen noch einen anderen Weg, um den Empfang präziser sehen zu können. Wechselt dafür in die Einstellungen eures Android-Geräts und sucht nach dem Bereich „SIM-Kartenstatus“. Dieser findet sich meist in der Telefoninfo unter „Statusinformationen“. Dort seht ihr die Signalstärke eurer SIM-Karte in dBm. Je näher der Wert an Null liegt, desto besser das Signal. Allerdings geht man schon ab einem Wert von –65 dBm von einem hervorragenden Signal aus. Habt ihr hingegen mehr als –100 dBm, müsst ihr mit Verbindungsunterbrechungen rechnen.

