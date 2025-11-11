Anzeige
Neue Strategie: So will Google gegen Apps vorgehen, die deinen Akku zu schnell leeren

Google möchte App-Entwickler:innen dazu bringen, akkuschonendere Apps auf den Markt zu bringen. Dafür werden bei Apps, die sehr viel Akku verbrauchen, schon bald Warnhinweise im Play Store platziert.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Viele Android-Smartphones haben Funktionen zur Akkuschonung an Bord. Apps sollen bald ebenfalls dafür sorgen, dass die Batterie weniger beansprucht wird. (Foto: t3n)

Google hat neue Qualitätsrichtlinien für Apps veröffentlicht, um zu verhindern, dass Apps die Akkulaufzeit deines Smartphones übermäßig belasten. Das Grundprinzip der neuen Strategie lautet: Apps, die deinen Smartphone-Akku zu schnell leeren, werden im Play-Store abgestraft.

Google führt neue Leistungsprüfungen für Android-Apps ein

Ab dem 1. März 2026 werden Apps, die für übermäßigen Akkuverbrauch verantwortlich sind, im Play-Store mit einem Warnhinweis versehen und könnten in den Play Store-Empfehlungen weniger sichtbar sein.

Im Rahmen seiner technischen Qualitätsrichtlinien für Entwickler:innen führt Google neue Leistungsprüfungen für Android-Apps ein. Diese Prüfungen konzentrieren sich laut Android Authority auf einen Mechanismus, der als „Wake Locks“ bekannt ist. Dieser ermöglicht es Anwendungen, zu verhindern, dass ein Gerät in den Standby-Modus wechselt oder der Bildschirm ausgeschaltet wird. Alle Skripte können so im Hintergrund mit voller Rechenleistung laufen.

Akkueffizienz wird als wichtiger Qualitätsfaktor hinzugefügt

Wake Locks sind zwar beispielsweise nützlich für Musikwiedergabe oder Datei-Downloads, aber auch eine der Hauptursachen für schnellen Akkuverbrauch, wenn sie von Apps unbedacht eingesetzt werden. Ab dem 1. März 2026 kann Google Apps im Play Store abstrafen, die übermäßig viele Wake Locks verwenden – sprich, ohne triftigen Grund längere Zeit in den Ruhemodus wechseln.

Diese neue Richtlinie basiert auf Googles bestehenden „Kernmetriken für die technische Qualität“, die bereits App-Abstürze und nicht reagierendes Verhalten erfassen. Nun wird die Akkueffizienz als wichtiger Qualitätsfaktor hinzugefügt. Laut Google-Angaben hat das US-Unternehmen bei der Entwicklung dieser neuen Akku-Kennzahl eng mit Samsung zusammengearbeitet.

Diese Faktoren lösen die Warnung im Play-Store aus

Google möchte Entwickler:innen dazu anregen, intelligentere und energieeffizientere Apps zu entwickeln und Nutzer:innen mehr Transparenz darüber zu bieten, welche Apps unbemerkt den Akku ihres Smartphones belasten.

Um Entwickler:innen die Arbeit zu erleichtern, hat Google bekannt gegeben, welche Faktoren die Warnung im Play-Store auslösen. Laut dem offiziellen Blogbeitrag des US-Unternehmens erscheint die Warnmeldung, wenn 5 Prozent der App-Sitzungen der vorangegangenen 28 Tage übermäßigen Akkuverbrauch aufweisen. In diesem Fall überschreiten Apps laut Android Police den von Google als „Schadensschwelle“ bezeichneten Punkt.

MIT Technology Review Google Google Play Store Apps Android
