Googles Wetter-App bekommt ein Upgrade: So sollen die Vorhersagen genauer werden

Die Wettervorhersage auf dem Smartphone könnte endlich zuverlässiger werden. Wie Google in einem Blogpost bekannt gegeben hat, erhält die eigene Wetter-App Pixel Weather ab sofort ein Upgrade auf WeatherNext 2 – ein Modell, das deutlich präzisere, kurzfristige Vorhersagen verspricht.

Google Maps wird ebenfalls angebunden: Die Karten-App zeigt künftig mehr Wetterdaten direkt an und nutzt dieselben Modelle wie die Pixel-Wetter-App. Nutzer:innen sollen so schneller erkennen, wie sich Regen, Wind oder Temperaturen entlang einer Route entwickeln.

WeatherNext 2 ersetzt die aktuelle Vorhersagelogik der Pixel-Geräte durch ein Deepmind-Modell, das mehr Messpunkte verarbeitet. So kann die neue Software die Vorhersagen achtmal schneller erzeugen als bisher. Das Tool erstellt viermal am Tag Vorhersagen für die kommenden sechs Stunden und bleibt somit ständig up to date.

Die hohe Vorhersagegeschwindigkeit entsteht laut Google durch die KI-Simulation hunderter möglicher Wetterverläufe gleichzeitig. Laut Google setzen klassische Wetterdienste dafür auf Supercomputer mit physikbasierten Modellen.

Diese nähmen aber für präzise Ergebnisse sehr viel Zeit in Anspruch. Googles Ansatz könne dieselben Szenarien auf einem einzigen TPU-Chip in weniger als einer Minute erstellen.

Laut Google liefert WeatherNext 2 bei 99,9 Prozent aller Wettervariablen für die kommenden 0 bis 15 Tage bessere Ergebnisse als die vorherige Version.

Google stattet alle seine Apps, die auf Wetterdaten Bezug nehmen, mit der neuen Software aus. Pixel-Smartphones und Google-Dienste wie Maps, die Google-Suche und Gemini sollen schon bald deutlich genauere Wetterinfos liefern – inklusive aktueller Temperatur-, Wind- und Feuchtigkeitsdaten.

Wie genau diese Einbindung in Google Maps aussehen wird, geht aus den bisherigen Informationen jedoch nicht hervor. Die Ankündigungen beschränken sich auf den Hinweis, dass Maps – ebenso wie die anderen Dienste – von den schnelleren und genaueren Vorhersagen profitieren soll.

Auch über den Rollout ist noch nichts Genaues bekannt. Sehr wahrscheinlich wird Google WeatherNext 2 in den kommenden Monaten mit einem Update in seine Apps integrieren.

