Google zieht die Notbremse: Rollout für KI-Feature wird vorerst gestoppt

Schon im vergangenen Jahr hat Google eine neue KI-Funktion für die Fotos-App angekündigt. Über „Ask Photos“ können User:innen Gemini in natürlicher Sprache schreiben und das Tool nach bestimmten Bildern in der App suchen lassen. Obwohl mittlerweile einige Monate vergangen sind, erfüllt die Funktion wohl weder die Ansprüche der Nutzer:innen noch der von Google. Dementsprechend wird der Rollout an weitere User:innen vorerst gestoppt.

Warum Google die „Ask Photos“-Funktion verbessern muss

Jamie Aspinall, Produktmanager bei Google Fotos, reagierte bei X auf die Kritik von User:innen. Er schrieb: „Ask Photos ist im Hinblick auf Latenz, Qualität und Nutzererfahrung noch nicht auf dem Level, auf dem es sein sollte. Der Rollout für eine kleine Anzahl von Nutzern wurde deshalb vorerst gestoppt, bis wir die Probleme behoben haben.“

Diese Antwort folgte auf die Beschwerde eines langjährigen Google-Fotos-Nutzers. Er schrieb, dass die neue KI-Suche deutlich langsamer wäre und kaum Vorteile im Vergleich zum Standard bieten würde. Offenbar lag Gemini gelegentlich daneben, wenn die KI dazu angehalten wurde, bestimmte Fotos in der App zu suchen. Doch eine Lösung für die Probleme scheint schon in greifbarer Nähe zu sein.

Denn wie Aspinall in seinem Post erklärt, arbeitet das Team schon an einer verbesserten Nutzererfahrung und schnelleren Ergebnissen, die sich auf einem Level mit der originalen Suchfunktion befinden sollen. Das Update soll in wenigen Wochen bereitstehen und User:innen zur Verfügung gestellt werden. Allerdings dürfte das wohl nur diejenigen betreffen, die Google schon für den Test des KI-Features ausgewählt hat.

Wer nicht Teil des Tests ist, muss aber nicht gänzlich auf KI-Funktionen in Google Fotos verzichten. Die App hat zuletzt ein großes Update von Google spendiert bekommen, das mehr KI und einen neuen Editor eingeführt hat. Darüber könnt ihr etwa den Hintergrund eures Bildes per Prompt von Gemini verändern lassen.

