Googles neue Bild-KI: Das sind die Gerüchte über „Nano Banana 2“

Die Gerüchteküche brodelt: Im Netz spekuliert man derzeit wild über Googles neue Bild-KI „Nano Banana 2“. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht – dafür kommt Nano Banana als Tool in Google Photos.

Von Christian Weindl
2 Min.
Soll bald dank Nano Banana 2 noch bessere Bilder erstellen: Googles KI-App Gemini. (Foto: JarTee / Shutterstock.com)

Kürzlich tauchte auf der Plattform X ein Post auf, der für reichlich Spekulationen sorgt: „Nano Banana 2 is now in Preview…“ heißt es dort. Angeblich kann man das Tool als Teil von Gemini – Googles KI-Plattform – testen.

Laut eines Berichts von Techradar wird das Modell intern als „GEMPIX 2“ geführt und soll bessere Winkel- und Blickwinkelsteuerung bieten, Farbgenauigkeit erhöhen sowie Texte innerhalb von Bildern fehlerfreier darstellen.

Überhaupt soll die Software jetzt eigene, typische KI-Fehler erkennen und vor der Veröffentlichung ausbügeln. Das klingt nach einem großen Schritt – wenn die Information echt ist.

Nano Banana 2: Bislang nur Gerüchte

Google hat sich bislang offiziell nicht zu Nano Banana 2 geäußert und alle Informationen zu dem Thema beziehen sich auf zweifelhafte Quellen. Die Leaks und Screenshots stammen vor allem von angeblichen Entwickler:innen mit vermeintlichem Zugriff – schon in der Kommentarspalte des viralen X-Posts bezweifelt man die Echtheit der Bilder.

Manche Artikel im Netz beziehen sich auf diese Seite, die offiziell aussehen will und detaillierte Infos zu Googles neuer Bild-KI liefert. Ein paar Klicks abseits des Hauptartikels auf der Webpage zeigen aber schnell, dass alle anderen Links zu 404-Adressen führen und es sich höchstwahrscheinlich um einen kompletten Fake handelt. Daher bleibt das Thema vorerst als Gerücht einzuordnen.

Proaktive Optimierung: Das soll Nano Banana 2 können

Techradar bezieht sich allerdings noch auf weitere Quellen wie GitHub und berichtet im Zusammenhang mit Nano Banana 2 von einem loopbasierten Workflow – also der Fähigkeit, mehrfache Entwürfe anzufertigen und eine automatische Fehlerkorrektur vorzunehmen. Damit wäre Nano Banana 2 das erste KI-Bildtool, das nicht nur reagiert, sondern proaktiv optimiert.

Für Nutzer:innen wären die Auswirkungen groß – etwa bei grafischen Tools und Content-Erstellung: mehr Kontrolle über Bildperspektiven, zuverlässigere Texterkennung innerhalb von Grafiken und insgesamt stabilere Ergebnisse. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte Google der Konkurrenz wie Dall-E oder Midjourney einen Schritt voraus sein.

Nano Banana in Photos: Was tatsächlich bestätigt ist

Während Nano Banana 2 offiziell noch unbestätigt ist, hat Google mit Nano Banana neue Funktionen für Google Photos vorgestellt. So gibt es zum Beispiel Templates, mit denen man blitzschnell KI-Versionen seiner Fotos generieren kann.

Ein Blogpost des Unternehmens erklärt: „Diese neuen Vorlagen werden vom Nano Banana-Modell unterstützt und helfen dabei, Bilder sofort nach beliebten Editierideen zu gestalten: etwa ‘Setz mich in ein High-Fashion-Fotoshooting’, ‘Erstelle ein professionelles Porträt’ oder ‘Mach mich zu einer Weihnachtskarte’.“

Nutzer:innen können in der Photos-App zudem ab jetzt ihre Bilder auch noch einfacher per Sprach- und Textprompts bearbeiten und optimieren.

Die neuen Features werden in den kommenden Wochen nach und nach ausgerollt.

