Googles neue Smartphones: Das können die neuen Pixel 10-Modelle

Die nächsten Google-Smartphones sind da: Der Hersteller liefert bald Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL aus. Anders als im Vorjahr kommen die Geräte direkt mit der aktuellen Android-Version 16 – lobenswert. Alle Modelle verfügen nun über ein magnetisches Zubehörsystem namens „Pixelsnap“ und drei rückseitige Kameras.

Design und Display: Ähnlichkeit zum Vorgänger

Optisch ähneln die neuen Pixel-Smartphones stark der Vorgängergeneration. Das charakteristische Kameraelement erstreckt sich wie beim Pixel 9 über die gesamte Breite der Rückseite. Die beiden Pro-Modelle unterscheiden sich vor allem durch ihre Displaygrößen: Das Pixel 10 Pro misst 6,3 Zoll (1280 × 2856 Pixel), während das Pixel 10 Pro XL mit 6,8 Zoll (1344 × 2992 Pixel) aufwartet.

Die LTPO-Displays der Pro-Modelle erreichen laut Google eine maximale Helligkeit von 3300 cd/m² und 2200 cd/m² im HDR-Modus. Die Bildwiederholrate variiert dynamisch zwischen 1 und 120 Hertz. Das Basismodell Pixel 10 besitzt ein 6,3 Zoll OLED-Panel mit Full-HD-Auflösung (1080 × 2424 Pixel), das zwischen 60 und 120 Hertz wechseln kann und etwas weniger hell ist (3000 cd/m² Spitze, 2000 cd/m² im HDR-Modus).

Bei der Display-Beschichtung setzt Google bei allen Modellen auf Corning Gorilla Glass Victus 2, das besonders hart sein soll. Die Pro-Versionen haben eine mattierte Rückseite mit poliertem Rahmen, während das Pixel 10 eine polierte Rückseite mit mattem Rahmen besitzt.

Pixelsnap: Magnetisches Zubehörsystem ähnlich wie bei Apple

Eine der größten Neuerungen ist Pixelsnap – ein magnetischer Ring auf der Rückseite, vergleichbar mit Apples MagSafe-System. Die Technologie ermöglicht das Anheften von Zubehör wie Ladegeräten, Stativen und Griffen. Google verspricht eine breite Palette an kompatiblem Zubehör von „Made for Google“-Partnern.

Alle Modelle unterstützen kabelloses Laden mit dem Qi2-Standard. Das Pixel 10 und 10 Pro laden kabellos mit 15 Watt, das 10 Pro XL dank Qi2.2.1-Unterstützung sogar mit 25 Watt. Per Kabel sind beim Pixel 10 und 10 Pro 30 Watt, beim 10 Pro XL 45 Watt möglich.

Triple-Kamera jetzt auch im Basismodell

Eine wichtige Neuerung betrifft das Kamerasystem: Erstmals erhält auch das Basismodell eine dritte Kamera für Telezoom-Aufnahmen. Die Sensoren unterscheiden sich jedoch zwischen den Modellen:

Die Pro-Modelle bieten:

50-MP-Weitwinkel

48-MP-Ultraweitwinkel mit Makrofokus

48-MP-Teleobjektiv mit 5-fach-Zoom und bis zu 100-facher digitaler Vergrößerung

42-MP-Frontkamera mit Autofokus

8K-Videoaufnahme mit 24/30 fps

Das Pixel 10 ist etwas schlechter ausgestattet:

48-MP-Weitwinkel

13-MP-Ultraweitwinkel

10,8-MP-Telezoom mit 5-fach optischem und 20-fach digitalem Zoom

10,5-MP-Frontkamera

4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps

Tensor G5: Erster komplett selbst entwickelter Prozessor

Der neue Tensor-G5-Prozessor markiert einen Wendepunkt für Google. Anders als bei früheren Generationen handelt es sich um den ersten vollständig von Google entwickelten Chip, der nicht in Zusammenarbeit mit Samsung entstanden ist. Der Prozessor wird im modernen 3-Nanometer-Verfahren beim Auftragsfertiger TSMC gefertigt.

Laut Google bietet der G5 eine bis zu 60 Prozent leistungsstärkere TPU (Tensor Processing Unit) für KI-Aufgaben als sein Vorgänger. Weitere Vorteile sollen eine bessere Energieeffizienz und eine geringere Hitzeentwicklung sein – ein Problem, das bei älteren Pixel-Modellen besonders im Sommer auftrat.

Konnektivität: Wi-Fi 7 nur für die Pro-Modelle

Die Arbeitsspeicherausstattung beträgt 12 GB RAM beim Pixel 10 und 16 GB bei den Pro-Modellen. Der interne Speicher beginnt bei 128 GB beim Basis- und kleinen Pro-Modell und reicht bei den Pro-Versionen bis zu 1 TB. Die Pro-Modelle nutzen zudem „Zoned UFS“-Speicher für bessere Leistung und längere Lebensdauer.

Bei der Konnektivität gibt es Unterschiede: Die Pro-Modelle unterstützen Wi-Fi 7, während das Basismodell nur Wi-Fi 6e bietet – ein Downgrade im Vergleich zum Vorjahr, als alle Modelle Wi-Fi 7 unterstützten. Alle Geräte verfügen über Bluetooth 6, aber nur die Pro-Versionen bieten UWB (Ultra Wide Band) für präzisere Ortung von Gegenständen und Thread-Support für die direkte Steuerung kompatibler Smart-Home-Geräte.

Neue KI-Funktionen

Google integriert weitere KI-Funktionen in die neue Pixel-Generation:

„Kamera-Coach“: Nutzt Gemini-Modelle, um Vorschläge für bessere Fotos zu geben

„Automatische Beste Aufnahme“: Kombiniert ähnliche Gruppenaufnahmen zu einem optimierten Foto

Verbesserte „Mich hinzufügen“-Funktion: Fügt die fotografierende Person zu Gruppenfotos hinzu

Der proaktive Assistent „Magic Cue“ wird zunächst nicht in Deutschland verfügbar sein. Er soll intelligente Vorschläge auf Basis der Smartphone-Nutzung machen, etwa Flugdaten während eines Anrufs bei einer Fluggesellschaft anzeigen. Laut Google läuft alles lokal auf dem Gerät ohne Cloud-Anbindung.

Eine exklusive Pixel-10-Funktion, die auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist eine neue Tagebuch-App, ähnlich Apples Journal-App.

Google verspricht für die Pixel-10-Reihe sieben Jahre Updates, einschließlich neuer Android-Versionen, monatlicher Sicherheitspatches und regelmäßiger Pixel-Drops mit neuen Funktionen.

Das Pixel 10 ist in den Farben Indigo (Blau), Frost (Weiß), Lemongrass (Gelblich-Grün) und Obsidian (Schwarz) erhältlich. Die Pro-Modelle gibt es in Moonstone (Grau), Jade (Blassgrün), Porcelain (Weiß) und Obsidian (Schwarz).

Die Preise bleiben im Vergleich zur Vorgängergeneration unverändert:

Pixel 10 (128 GB): 899 Euro

Pixel 10 (256 GB): 999 Euro

Pixel 10 Pro (128 GB): 1099 Euro

Pixel 10 Pro (256 GB): 1199 Euro

Pixel 10 Pro (512 GB): 1329 Euro

Pixel 10 Pro (1 TB): 1589 Euro

Pixel 10 Pro XL (256 GB): 1299 Euro

Pixel 10 Pro XL (512 GB): 1429 Euro

Pixel 10 Pro XL (1 TB): 1689 Euro

Alle Modelle sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 28. August verfügbar. Käufer erhalten ein Google One AI Premium-Abo mit Gemini Advanced und zwei TB Cloud-Speicher für ein Jahr.

Pixel 10 Pro Fold und Pixel Watch 4

Neben den drei neuen Pixel-10-Modellen hat Google weiterhin das erwartete Foldable Pixel 10 Pro Fold vorgestellt. Es soll so wasser- und staubfest wie ein nicht faltbares Smartphone sein, die Kameras entsprechen offenbar denen des Vorgängers. Mindestpreis ist 1899 Euro, auch hier läuft Android 16 sofort auf den Geräten und ein Tensor G5 ist verbaut.

Auch die Pixel Watch 4 wurde gezeigt. Die neue Google-Computeruhr kommt in den USA mit Satellitenfunk, das Display wurde größer und die Hardware soll insgesamt besser reparierbar sein (Batterie und Displayglas), so der Hersteller. Preislich geht es bei 399 Euro los.