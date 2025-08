Googles neue Werbetricks: Wie der Suchriese eigene Inhalte in den Vordergrund rückt

Es sieht ganz danach aus, als würde Google die Spielregeln für die Suche mal wieder ein wenig verändern, um selbst Kapital daraus zu schlagen. Denn aktuell tauchen in der Google-Suche nicht nur gesponserte ähnliche Suchanfragen ohne klares Label auf, sondern auch reihenweise Google-Maps-Ergebnisseiten, die für die Indexierung eigentlich nicht vorgesehen sind. Sind das Experimente, Bugs oder kalkulierte Schritte, um die eigene Relevanz zu zementieren?

Ein Umsatz von 71,3 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 (Advertising bei Alphabet), von dem 51,2 Milliarden auf den Bereich Google Search & Other entfallen, zeigt bereits an, in welche Richtung es geht. Und es ist nicht das erste Mal, dass Google mit Ad-Markierungen Versuche macht oder auf eigene Inhalte verlinkt.

Schon des Öfteren hat Google Werbemarkierungen, die in den Suchergebnissen deutlich sein sollen, auf subtilere Weise dargestellt, als die User es gewohnt sind. Vergangenes Jahr wurden Labels mit dem Schriftzug „Sponsored“ direkt vor der Seiten-Domain getestet.

Jetzt experimentiert Google damit, das Sponsored-Label für manche Ads gänzlich zu entfernen und durch einen Disclaimer zu ersetzen. Dieser taucht aktuell für manche User bei verwandten Produkten und Services, aber auch im Bereich gesponserter ähnlicher Suchanfragen auf. Davon berichtet der SEO-Experte Barry Schwartz auf X und Search Engine Roundtable.

Im Disclaimer steht dabei:

Das fehlende Sponsored Label und die Position des Disclaimers am unteren Ende der gesponserten Suchbereiche könnten aber dazu führen, dass User nicht auf den ersten Blick erkennen, dass es sich um werbliche Inhalte handelt. Allerdings geht es dabei laut Ginny Marvin, Head of Google Ads Liaison, um einen eigens von Google eingesetzten Bereich mit kommerziellen Vorschlägen, der im Werbekontext nicht aktiv besetzt werden kann. Daher sind die Links dort streng genommen nicht direkt bezahlt.

„Hi Barry, This is a unit placed by Google that provides commercial search suggestions related to your search terms. The searches in this unit are not biddable and advertisers do not pay for clicks on these links. We are testing various label treatments on this particular unit to offer greater clarity, based on feedback we’ve received from users and advertisers.“