GPT-4 und Dall-E 3 kostenlos nutzen: Microsoft bringt Copilot auf iPhone und Mac

Bisher war die Nutzung von GPT-4, der Basis für die neueste Version von OpenAIs Chatbot ChatGPT, nur kostenpflichtig möglich. Für ChatGPT Plus, das GPT-4 und die Bild-KI Dall-E in Version 3 verwendet, müssen Abonnent:innen hierzulande rund 23 Euro pro Monat zahlen.

Microsoft macht GPT-4 und Dall-E 3 gratis verfügbar

Die Abo-Zahlen dürften in den kommenden Wochen aber rapide sinken. Denn Microsoft macht GPT-4 und Dall-E 3 jetzt Nutzer:innen seines eigenen KI-Assistenten Copilot zugänglich. Nach Android-Nutzer:innen können jetzt auch Nutzer:innen von Apple-Geräten wie iPhone, iPad und Mac kostenlos darauf zugreifen.

Die entsprechende Copilot-App steht kostenlos in einer iOS-Version in Apples Appstore bereit. Die App lässt sich zudem im App-Store für den Mac herunterladen. Apple weist aber darauf hin, dass diese App-Version eigentlich für das iPad entwickelt und nicht eigens für macOS getestet wurde.

Copilot für Apple-Geräte: Nur 5 Fragen erlaubt

Im Kurztest der App auf iPhone und Mac zeigte sich, dass Microsoft – wie zum Start des vergleichbaren Bing-Chatbots in seiner Suchmaschine im Februar 2023 – die Zahl der möglichen Prompts pro Sitzung auf fünf begrenzt hat. Damals diente das dazu, um zu verhindern, dass längere Gespräche ausarten.

Nutzer:innen hatten berichtet, dass der auf OpenAIs ChatGPT basierende Bing-Chatbot sie nach einer Reihe von Fragen auf einmal persönlich beleidigte. Auch plötzliche seltsame Einlassungen kamen vor – bis hin zu emotionalen Turbulenzen.

Bisher ist nicht bekannt, ob Microsoft die Copilot-App für Apple-Geräte nach einer Art Testphase wieder von der Leine lässt. Vielleicht soll das Ganze auch dazu dienen, die kostenpflichtige Nutzung via OpenAIs ChatGPT Plus für Power-User:innen attraktiv zu halten.

Microsoft will Copilot in alle Programme integrieren

Wer nur hin und wieder ein paar Fragen an den KI-Chatbot stellen oder Bilder erstellen lassen will, ist mit der gratis verfügbaren Copilot-App derweil sicher gut versorgt. Künftig wird Copilot ohnehin in immer mehr Microsoft-Produkten wie Windows oder Office verfügbar sein.