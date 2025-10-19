OpenAI: Der GPT-5-Mathe-Durchbruch, der nie stattfand
Die Aufregung begann mit einer inzwischen gelöschten Nachricht auf X (ehemals Twitter). Kevin Weil, ein Manager bei OpenAI aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien, verkündete, GPT-5 habe „Lösungen für 10 (!) bisher ungelöste Erdős-Probleme gefunden“.
Die Behauptung elektrisierte die KI-Community. Sie implizierte, dass das neue KI-Modell in der Lage sei, eigenständig neue mathematische Beweise zu erbringen – ein Meilenstein für die kreative Forschungsfähigkeit von KI.
Die Richtigstellung folgte jedoch prompt und kam vom Mathematiker Thomas Bloom. Bloom betreibt die Website
erdosproblems.com, auf die sich die OpenAI-Mitarbeiter:innen offenbar bezogen.
Bloom bezeichnete die Behauptungen als „dramatische Fehlinterpretation“. Der Status „offen“ auf seiner Website bedeute lediglich, dass ihm persönlich keine Lösung bekannt sei, nicht, dass die Probleme wissenschaftlich als ungelöst gelten.
Konkurrenz reagiert mit Spott
Tatsächlich hatte GPT-5 keine neuen Lösungen entwickelt. Stattdessen hatte das Modell lediglich existierende, aber schwer auffindbare Forschungsarbeiten identifiziert, die Bloom übersehen hatte.
Wie das Magazin The Decoder berichtet, stammte eine der gefundenen Lösungen etwa aus einer Publikation aus dem Jahr 2003.
Führende Köpfe von konkurrierenden KI-Unternehmen reagierten spöttisch. Demis Hassabis, CEO von Google Deepmind aus dem britischen London, nannte den Vorfall „peinlich“.
Yann LeCun, KI-Chef bei Meta aus Menlo Park in Kalifornien, kommentierte, OpenAI sei auf den eigenen Hype hereingefallen. Die OpenAI-Mitarbeiter:innen löschten ihre ursprünglichen Beiträge daraufhin.
Hype überschattet den wahren Nutzen
Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf den enormen Druck und die Hype-Kultur im Sektor der generativen KI. Fraglich bleibt, warum die Behauptungen nicht vor der Veröffentlichung intern verifiziert wurden.
Dabei überschattet die PR-Panne den eigentlichen, signifikanten Erfolg. Die Fähigkeit von GPT-5, verstreute und terminologisch inkonsistente Fachliteratur über Jahrzehnte hinweg zu durchsuchen und relevante, vergessene Lösungen zu finden, ist bemerkenswert.
Der renommierte Mathematiker Terence Tao sieht genau hier das größte aktuelle Potenzial von KI. KI könne mühsame Aufgaben wie die Literaturrecherche massiv beschleunigen. Tao sprach in diesem Zusammenhang von einer möglichen „Industrialisierung“ der Mathematik, bei der die KI als Assistenz dient.
Die menschliche Expertise bleibt dabei zur Überprüfung und Einordnung der Ergebnisse unerlässlich. Der Vorfall ist zudem nicht mit einer separaten Behauptung von OpenAI-Forscher Sebastien Bubeck zu verwechseln, wonach GPT-5 ein anderes Problem der konvexen Optimierung gelöst haben soll.
Für OpenAI bleibt der Vorfall ein Kommunikationsdesaster, das den Hype um GPT-5 nährt, aber auch in Frage stellt.
Für die Wissenschaft zeigt er jedoch, dass KI schon heute ein mächtiges Werkzeug sein kann – wenn auch eher als extrem effizienter Bibliothekar denn als eigenständiges Genie.