Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

GPT-5 im Test von t3n MeisterPrompter: Wie gut ist das neue Modell?

OpenAI hat Anfang August 2025 sein neues KI-Modell GPT-5 veröffentlicht. Renate und Stella von t3n MeisterPrompter haben es in einer Sonderepisode getestet: Überzeugt sind sie nicht.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
GPT-5 im Test von t3n MeisterPrompter: Wie gut ist das neue Modell?

Eigentlich erscheint immer mittwochs eine neue Folge von t3n MeisterPrompter: Für den GPT-5-Test haben Renate und Stella mit einer Sonderfolge eine Ausnahme gemacht. (Foto: t3n)

Seit dem 7. August ist es online: GPT-5. Das neue KI-Modell stand direkt allen Nutzer:innen zur Verfügung, alte Modelle wurden erst einmal abgestellt. GPT-5 soll besser in Gesundheitsfragen sein, außerdem können Abonnent:innen ChatGPT jetzt verschiedene Persönlichkeiten geben.

Anzeige
Anzeige

Kritikpunkte an GPT-5

Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak haben das neue Modell getestet. In einer Sonderfolge von t3n MeisterPrompter teilen sie ihre Erfahrungen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Was beide kritisch sehen: Free-Nutzer:innen haben keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Modellen. GPT-5 hat nämlich verschiedene Ausprägungen: eine für besonders schnelle Antworten und eine Thinking-Variante, die für die Output-Generierung mehr Zeit benötigt, dafür aber umfassender arbeitet. Zusammengefasst sind beide Varianten in GPT-5, das selbst entscheiden soll, welche Variante die beste für die Beantwortung der Frage ist.

Anzeige
Anzeige

Free-Nutzer:innen haben keine Wahl

Free-Nutzer:innen haben, Stand 15. August 2025, dabei keine Entscheidungsfreiheit und müssen sich auf die KI-Entscheidung verlassen. Abonnent:innen haben die Wahl – mittlerweile haben sie sogar wieder Zugriff auf GPT-4o. Das alte Modell war zunächst entfernt worden. Nach negativen Reaktionen im Netz schaltete es OpenAI jedoch wieder frei.

Ebenfalls kritisch bewerten Renate und Stella die Positionierung für die verbesserten Antworten bei Gesundheitsfragen. Im Test erstellte Stella einen Ernährungsplan, sowohl mit dem alten GPT-4o-Modell als auch mit der neuen Variante. Beide überzeugten nicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

ChatGPT hat jetzt verschiedene Persönlichkeiten

Allerdings lassen sich an dem Beispiel andere Neuerungen gut erkennen: Die Antworten werden schneller erstellt und sind kürzer, GPT-5 verzichtet auf Smileys. Renate ist die schnellere Output-Generierung ebenfalls aufgefallen, allerdings hat sie auch beim neuen Modell erlebt, wie leicht es halluziniert. Zwar soll das laut OpenAI bei GPT-5 weniger vorkommen, behoben ist dieses Problem jedoch nicht.

Positiv bewertet Renate dagegen die verschiedenen Persönlichkeiten, die Abonnent:innen nun zur Auswahl haben. Details zu ihnen und zu den Einschätzungen gibt es in der verlinkten t3n-MeisterPrompter-Folge.

Anzeige
Anzeige

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren