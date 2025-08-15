GPT-5 im Test von t3n MeisterPrompter: Wie gut ist das neue Modell?
Seit dem 7. August ist es online: GPT-5. Das neue KI-Modell stand direkt allen Nutzer:innen zur Verfügung, alte Modelle wurden erst einmal abgestellt. GPT-5 soll besser in Gesundheitsfragen sein, außerdem können Abonnent:innen ChatGPT jetzt verschiedene Persönlichkeiten geben.
Kritikpunkte an GPT-5
Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak haben das neue Modell getestet. In einer Sonderfolge von t3n MeisterPrompter teilen sie ihre Erfahrungen.
Was beide kritisch sehen: Free-Nutzer:innen haben keine Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Modellen. GPT-5 hat nämlich verschiedene Ausprägungen: eine für besonders schnelle Antworten und eine Thinking-Variante, die für die Output-Generierung mehr Zeit benötigt, dafür aber umfassender arbeitet. Zusammengefasst sind beide Varianten in GPT-5, das selbst entscheiden soll, welche Variante die beste für die Beantwortung der Frage ist.
Free-Nutzer:innen haben keine Wahl
Free-Nutzer:innen haben, Stand 15. August 2025, dabei keine Entscheidungsfreiheit und müssen sich auf die KI-Entscheidung verlassen. Abonnent:innen haben die Wahl – mittlerweile haben sie sogar wieder Zugriff auf GPT-4o. Das alte Modell war zunächst entfernt worden. Nach negativen Reaktionen im Netz schaltete es OpenAI jedoch wieder frei.
Ebenfalls kritisch bewerten Renate und Stella die Positionierung für die verbesserten Antworten bei Gesundheitsfragen. Im Test erstellte Stella einen Ernährungsplan, sowohl mit dem alten GPT-4o-Modell als auch mit der neuen Variante. Beide überzeugten nicht.
ChatGPT hat jetzt verschiedene Persönlichkeiten
Allerdings lassen sich an dem Beispiel andere Neuerungen gut erkennen: Die Antworten werden schneller erstellt und sind kürzer, GPT-5 verzichtet auf Smileys. Renate ist die schnellere Output-Generierung ebenfalls aufgefallen, allerdings hat sie auch beim neuen Modell erlebt, wie leicht es halluziniert. Zwar soll das laut OpenAI bei GPT-5 weniger vorkommen, behoben ist dieses Problem jedoch nicht.
Positiv bewertet Renate dagegen die verschiedenen Persönlichkeiten, die Abonnent:innen nun zur Auswahl haben. Details zu ihnen und zu den Einschätzungen gibt es in der verlinkten t3n-MeisterPrompter-Folge.
