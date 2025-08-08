Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

GPT-5 ist da und kostenlos: Das steckt hinter OpenAIs radikalem Strategieschwenk

Mit GPT-5 stellt OpenAI seine fortschrittlichste KI ab sofort kostenlos zur Verfügung. Doch hinter dem, was wie ein großzügiges Geschenk an die Nutzer:innen wirkt, steckt eine nüchterne strategische Berechnung.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
GPT-5 ist da und kostenlos: Das steckt hinter OpenAIs radikalem Strategieschwenk

Radikale Strategie: Sam Altman greift die Konkurrenz an. (Bild: Photo Agency/ Shutterstock)

Das kalifornische KI-Unternehmen OpenAI hat am 7. August sein lange erwartetes Sprachmodell GPT-5 veröffentlicht. Es soll laut OpenAI-Chef Sam Altman die Fähigkeiten eines „Experten auf PhD-Niveau“ in fast jedem Fachgebiet bieten und wird ab sofort allen Nutzer:innen von ChatGPT zur Verfügung gestellt. Mit dieser Klassifizierung ist weniger ein akademischer Titel gemeint, als vielmehr die Fähigkeit der KI, tiefgehendes Fachwissen zu einem Thema zu synthetisieren. Das Modell soll also komplexe, mehrstufige Probleme lösen und nuancierte Antworten geben können, die weit über eine einfache Informationswiedergabe hinausgehen.

Anzeige
Anzeige

Dieser Schritt ist von erheblicher strategischer Bedeutung. Das Unternehmen aus San Francisco macht damit sein fortschrittlichstes Modell erstmals ohne ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich und setzt damit seine Konkurrenten wie Google und Anthropic unter massiven Druck.

GPT-5 für alle: OpenAI ändert die Spielregeln

Auch für Geschäftskunden, die über die Programmierschnittstelle (API) auf das Modell zugreifen, ändert sich die Kalkulation. Wie Quartz berichtet, verfolgt OpenAI eine aggressive Preispolitik, die Angebote von Wettbewerbern wie Anthropic deutlich unterbieten und mit den Raten von Google gleichziehen soll. Damit wird der Zugang zu Spitzen-KI für Entwickler:innen und Unternehmen günstiger und einfacher.

Anzeige
Anzeige

Technologisch beschreibt OpenAI GPT-5 als sogenanntes „Reasoning-Modell“. Es soll vor der finalen Ausgabe einer Antwort interne, iterative Denkprozesse durchlaufen, um die Qualität und Genauigkeit zu erhöhen. Sam Altman selbst verglich den Qualitätssprung mit dem Wechsel zu Apples hochauflösenden Retina-Displays, dessen einzelne Pixel für das Auge nicht mehr erkennbar waren.

Erste Reaktionen zwischen Lob und verhaltener Skepsis

Erste Tester:innen zeigten sich beeindruckt. Der CEO des auf Unternehmensinhalte spezialisierten Unternehmens Box, Aaron Levie, konstatierte erhebliche Verbesserungen bei der Datenextraktion aus komplexen Dokumenten. Ethan Mollick, Professor an der Wharton School in Philadelphia, schrieb, das Modell antizipiere oft die Bedürfnisse der Nutzer:innen und liefere umfassendere Ergebnisse als angefragt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So bezeichnete der Kognitionswissenschaftler an der New York University, Gary Marcus, das neue Modell laut dem britischen Sender Sky News als das „bisher glänzendste Spielzeug“, was aber nicht bedeute, dass es ein vertrauenswürdiger Schritt auf dem besten Pfad zur KI sei. OpenAI behauptet zwar, das Problem der Halluzinationen – also sachlich falscher oder frei erfundener Aussagen – verbessert zu haben, doch der Beweis in der breiten Anwendung steht noch aus.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Ein strategischer Zug im großen KI-Wettrennen

Der Launch von GPT-5 ist Teil eines sich rasant beschleunigenden Wettbewerbs. Erst Anfang der Woche hatte der Konkurrent Anthropic eine aktualisierte Version seines Flaggschiff-Modells veröffentlicht. Überraschender war jedoch ein anderer Zug von OpenAI: Mit gpt-oss brachte das Unternehmen sein erstes Open-Source-Modell seit über fünf Jahren heraus. Diese Doppelstrategie – das beste Modell kostenlos für die breite Masse und ein leistungsstarkes Open-Source-Modell für die Entwickler-Community – kann als klarer Versuch gewertet werden, die eigene Marktdominanz zu zementieren. Bereits die Einführung von GPT-4o hatte die Interaktionsmöglichkeiten stark erweitert.

Anzeige
Anzeige

Finanziert wird dieser Vorstoß wohl mit enormen Summen. Wie CNBC schreibt, steht eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millarden US-Dollar im Raum. Diese Investitionen sind auch nötig, denn allein ein Trainingslauf für GPT-5 soll Gerüchten zufolge rund 500 Millionen Dollar gekostet haben. Der Vorstoß hat also seinen Preis – einen, den OpenAI offensichtlich bereit ist, für die Marktführerschaft zu zahlen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Open AI
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren