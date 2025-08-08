GPT-5 ist da und kostenlos: Das steckt hinter OpenAIs radikalem Strategieschwenk

Das kalifornische KI-Unternehmen OpenAI hat am 7. August sein lange erwartetes Sprachmodell GPT-5 veröffentlicht. Es soll laut OpenAI-Chef Sam Altman die Fähigkeiten eines „Experten auf PhD-Niveau“ in fast jedem Fachgebiet bieten und wird ab sofort allen Nutzer:innen von ChatGPT zur Verfügung gestellt. Mit dieser Klassifizierung ist weniger ein akademischer Titel gemeint, als vielmehr die Fähigkeit der KI, tiefgehendes Fachwissen zu einem Thema zu synthetisieren. Das Modell soll also komplexe, mehrstufige Probleme lösen und nuancierte Antworten geben können, die weit über eine einfache Informationswiedergabe hinausgehen.

Dieser Schritt ist von erheblicher strategischer Bedeutung. Das Unternehmen aus San Francisco macht damit sein fortschrittlichstes Modell erstmals ohne ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich und setzt damit seine Konkurrenten wie Google und Anthropic unter massiven Druck.

GPT-5 für alle: OpenAI ändert die Spielregeln

Auch für Geschäftskunden, die über die Programmierschnittstelle (API) auf das Modell zugreifen, ändert sich die Kalkulation. Wie Quartz berichtet, verfolgt OpenAI eine aggressive Preispolitik, die Angebote von Wettbewerbern wie Anthropic deutlich unterbieten und mit den Raten von Google gleichziehen soll. Damit wird der Zugang zu Spitzen-KI für Entwickler:innen und Unternehmen günstiger und einfacher.

Technologisch beschreibt OpenAI GPT-5 als sogenanntes „Reasoning-Modell“. Es soll vor der finalen Ausgabe einer Antwort interne, iterative Denkprozesse durchlaufen, um die Qualität und Genauigkeit zu erhöhen. Sam Altman selbst verglich den Qualitätssprung mit dem Wechsel zu Apples hochauflösenden Retina-Displays, dessen einzelne Pixel für das Auge nicht mehr erkennbar waren.

Erste Reaktionen zwischen Lob und verhaltener Skepsis

Erste Tester:innen zeigten sich beeindruckt. Der CEO des auf Unternehmensinhalte spezialisierten Unternehmens Box, Aaron Levie, konstatierte erhebliche Verbesserungen bei der Datenextraktion aus komplexen Dokumenten. Ethan Mollick, Professor an der Wharton School in Philadelphia, schrieb, das Modell antizipiere oft die Bedürfnisse der Nutzer:innen und liefere umfassendere Ergebnisse als angefragt.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. So bezeichnete der Kognitionswissenschaftler an der New York University, Gary Marcus, das neue Modell laut dem britischen Sender Sky News als das „bisher glänzendste Spielzeug“, was aber nicht bedeute, dass es ein vertrauenswürdiger Schritt auf dem besten Pfad zur KI sei. OpenAI behauptet zwar, das Problem der Halluzinationen – also sachlich falscher oder frei erfundener Aussagen – verbessert zu haben, doch der Beweis in der breiten Anwendung steht noch aus.

Ein strategischer Zug im großen KI-Wettrennen

Der Launch von GPT-5 ist Teil eines sich rasant beschleunigenden Wettbewerbs. Erst Anfang der Woche hatte der Konkurrent Anthropic eine aktualisierte Version seines Flaggschiff-Modells veröffentlicht. Überraschender war jedoch ein anderer Zug von OpenAI: Mit gpt-oss brachte das Unternehmen sein erstes Open-Source-Modell seit über fünf Jahren heraus. Diese Doppelstrategie – das beste Modell kostenlos für die breite Masse und ein leistungsstarkes Open-Source-Modell für die Entwickler-Community – kann als klarer Versuch gewertet werden, die eigene Marktdominanz zu zementieren. Bereits die Einführung von GPT-4o hatte die Interaktionsmöglichkeiten stark erweitert.

Finanziert wird dieser Vorstoß wohl mit enormen Summen. Wie CNBC schreibt, steht eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millarden US-Dollar im Raum. Diese Investitionen sind auch nötig, denn allein ein Trainingslauf für GPT-5 soll Gerüchten zufolge rund 500 Millionen Dollar gekostet haben. Der Vorstoß hat also seinen Preis – einen, den OpenAI offensichtlich bereit ist, für die Marktführerschaft zu zahlen.