Wie schlau ist GPT? Warum wir Allgemeine Künstliche Intelligenz ganz anders denken sollten
Eine „persönliche Superintelligenz für jeden“, das ist die Vision von Mark Zuckerberg. Der Meta-Gründer und CEO versteht darunter eine KI, die menschliche Intelligenz in jeder Hinsicht übersteigt. Zuckerberg hat große Ambitionen, keine Frage. Er steht allerdings auch unter großem Druck, mit seinem Unternehmen im KI-Rennen zwischen OpenAI, xAI und Anthropic mitzuhalten. Daher ist eine Bestandsaufnahme, wo die Entwicklungen im Hinblick auf Intelligenz tatsächlich stehen.
