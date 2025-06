Größte Sandbatterie der Welt in Betrieb genommen

Die weltweit größte Sandbatterie ist in Betrieb genommen worden. Sie dient jetzt als Hauptproduktionsanlage für das Fernwärmenetz im finnischen Pornainen.

Die neue Sandbatterie liefert ein Megawatt thermische Leistung und bietet eine Speicherkapazität von 100 Megawattstunden (MWh). Damit ist sie zehnmal größer als die im Jahr 2022 ebenfalls in Finnland, genau genommen in Kankaanpää, in Betrieb genommene Pilotanlange.

Klimaemissionen der Fernwärme werden um fast 70 Prozent gesenkt

Der Bau dauerte etwa ein Jahr und umfasste rund 40 Subunternehmer:innen und über 100 Arbeiter:innen. Die Sandbatterie ist etwa 13 Meter hoch und 15 Meter breit und nutzt rund 2.000 Tonnen zerkleinerten Speckstein als Wärmespeicher.

„Die Sandbatterie ermöglicht es uns, unsere Emissionen drastisch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit der Wärmeerzeugung zu verbessern“, sagte Mikko Paajanen, CEO von Loviisan Lämpö, dem Betreiber der Sandbatterie, in einer Pressemitteilung. Die Sandbatterie soll die jährlichen CO₂-Äquivalent-Emissionen des lokalen Wärmenetzes um rund 160 Tonnen reduzieren und die Klimaemissionen der Fernwärme von Pornainen um fast 70 Prozent senken.

Ölnutzung im Wärmenetz von Pornainen wird vollständig eingestellt

„Unser Ziel ist es, bis 2035 klimaneutral zu sein, und die Sandbatterie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, betonte Paajanen. Mit der Inbetriebnahme der Sandbatterie wird die Ölnutzung im Wärmenetz von Pornainen vollständig eingestellt und der Verbrauch von Holzhackschnitzeln um etwa 60 Prozent gesenkt. Der bestehende Biomassekessel dient weiterhin als Backup und unterstützt die Sandbatterie in Spitzenlastzeiten.

Dank einer KI-gesteuerten Lösung werden automatisch die wirtschaftlichsten Zeitpunkte zum Laden und Entladen der Sandbatterie identifiziert.

Energiespeicherung spielt eine entscheidende Rolle in der Energiewende

Die von Polar Night Energy entwickelte Sandbatterie ist ein Hochtemperatur-Wärmespeicher, der Strom als Wärme in Sand oder ähnlichen Feststoffen speichert. Sie kann zur Wärmeerzeugung sowohl für Fernwärmenetze als auch für eine Vielzahl von industriellen Prozessen eingesetzt werden. Energiespeicherung spielt eine entscheidende Rolle in der Energiewende, da der Anteil von Wind- und Solarenergie im Stromnetz steigt und die Energieerzeugung auf Verbrennungsbasis schrittweise zurückgeht. „Verbrennung ist weder für das Klima noch für die Umwelt eine nachhaltige Option. Dieses Projekt ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass es wirksame Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels gibt“, sagte Liisa Naskali, Chief Operating Officer von Polar Night Energy.

Die Gemeinde Pornainen hat das Projekt unterstützt. Ein Großteil der städtischen Gebäude, darunter die Schule, das Rathaus und die Bibliothek, ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. „Pornainen möchte Vorreiter bei nachhaltigen Energielösungen sein, und wir begrüßen alle Innovationen, die dieses Ziel unterstützen“, sagte Antti Kuusela, Bürgermeister von Pornainen. Polar Night Energy führt auch mit internationalen Partnern Gespräche über neue Sandbatterie-Projekte.

