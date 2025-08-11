Anzeige
News
Grok 4: So kannst du Elon Musks neues KI-Modell jetzt gratis nutzen

Einen Monat nach dem Roll-out des leistungsfähigen Grok-4-Modells auf X ist das jetzt kostenfrei verfügbar. Doch es gibt eine Einschränkung, die auch den berüchtigten Spicy-Mode betrifft.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Grok 4 ist bis zu einem gewissen Grad jetzt gratis nutzbar. (Foto: Fajri Mulia Hidayat / Shutterstock)

Als xAI am 10. Juli Grok 4 für den hauseigenen AI Bot auf X vorstellte, bewarb das Unternehmen dieses als „kraftvollstes KI-Modell der Welt“. Es zeigt tatsächlich umfassende technische Feinheiten. Grok 4 Heavy kann als Multi-Agent-System mehrere KI-Instanzen gleichzeitig an einer Aufgabe arbeiten lassen und im Benchmark-Bereich mit führenden KI-Modellen wie Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3, Claude Opus 4 und Co. mithalten.

Inzwischen hat die Tech-Konkurrenz jedoch selbst wieder brandneue Modellversionen vorgestellt. Google hat Gemini 2.5 Deep Think ins Rennen gebracht, Anthropics Claude Opus 4.1 ist eine verbesserte Version des bisherigen Spitzenmodells und OpenAI hat mit GPT-5 das lang erwartete Modell für die Nutzung von ChatGPT und Co. veröffentlicht. Das beste Modell der Welt ist Grok 4 wohl nicht; aber es ist jetzt kostenfrei verfügbar, sodass sich auch User ohne Abonnement einen Eindruck verschaffen können. Das haben Elon Musk und xAI auf X bekannt gegeben.

Grok 4 for free: So nutzt du die KI von xAI

Dabei können die User einige wenige von Anfragen pro Tag stellen, ehe das Limit erreicht ist. Mit dem Expert-Modus kannst du ausführliche Antworten mit diversen Quellenbezügen erhalten. Der Modus zur schnellen Antwort wird mit Grok 3 bedient. Auch wir können im Web bereits auf Grok 4 zugreifen und dem xAI-Modell Fragen stellen.

Fragt man Grok selbst nach dem besten KI-Modell, werden die Vor- und Nachteile von aktuellen Modellen aufgelistet. Als vier Optionen nennt die KI Grok 4, GPT-5, Gemini 2.5 Deep Think und Claude Sonnet beziehungsweise auch Opus 4. GPT-5 und Claude Opus 4.1 werden noch nicht als veröffentlichte Modelle angegeben.

Nutzer:innen, die Grok 4 jetzt ebenfalls ausprobieren wollen, sollten darauf gefasst sein, dass sowohl der KI als auch der Plattform X und dem Unternehmen xAI vielfach die Integration unseriöser Inhalte vorgeworfen werden, von sexualisiertem Content über Sexismus bis hin zu Antisemitismus. Allerdings können auch andere KI-Modelle User mit diesen Problemen konfrontieren. Die Moderation auf X fällt jedoch schwächer aus, die Toleranz gegenüber problematischen Inhalten oft höher. Das zeigt auch der Blick auf den Spicy Mode von Grok Imagine. Die KI-Bild- und Videogenerierung lässt sexualisierte Bilder zu und ermöglicht Quasi-Deepfakes.

Grok Imagine ist indes nur für iOS bereitgestellt, zunächst für Super-Grok- und Premium-Plus X-Abonnent:innen. Auch Features wie die neuen AI-Companions Ani und Rudy sind erstmal nur für Super-Grok-Abonnent:innen verfügbar. Die zahlen für den Zugriff 30 US-Dollar.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

