Grok-Flop: Musk verklagt Apple und OpenAI, weil niemand seinen Chatbot will

Ein US-Gericht hat entschieden: Apple und OpenAI müssen zu Musks Vorwürfen Stellung beziehen. (Symbolfoto: Only_NewPhoto/Shutterstock)

Grok hat offenbar nicht den durchschlagenden Erfolg, den xAI-Gründer Elon Musk sich erhofft hatte. Die KI-Software rangiert in den Download-Charts des Apple-Stores regelmäßig weit hinter der Konkurrenz von OpenAI. Ähnlich verhält es sich mit der App X, die nicht mehr den Erfolg von Twitter verbuchen kann.

Musk wäre nicht Musk, würde er die Schuld dafür bei sich suchen. Stattdessen hat sich wieder einmal die Welt gegen ihn verschworen: Apple und OpenAI sollen gemeinsame Sache machen, um Grok den Weg an die Spitze zu verwehren.

Trotz einer Beweislage, die man eher als nicht vorhanden als dünn bezeichnen kann, hat ein US-Gericht jetzt entschieden, die Klage nicht abzuweisen.

Musk gegen Apple und OpenAI

Die Klage wurde im August 2025 von Musks Unternehmen xAI eingereicht. Der Vorwurf: Apple und OpenAI sollen durch ihre Partnerschaft unzulässig den Markt für KI-Assistenten auf Smartphones kontrollieren. Konkret behauptet Musk, dass Apple ChatGPT angeblich exklusiv in seine Betriebssysteme integriert und dadurch Konkurrenten wie xAI verdränge.

Doch laut Apple gibt es kein exklusives Abkommen. Auch OpenAI streitet die Vorwürfe ab. Auf Apple Insider vermutet man die Klage als Teil einer Kampagne Musks gegen Sam Altmans Unternehmen – ein Konflikt, der seit Musks Ausstieg aus OpenAI eskaliert ist.

Trotzdem ist der Versuch, die Klage abzuweisen jetzt gescheitert.

Argumente für die Klage

Die Beweislage ist allerdings alles andere als dicht: xAI behauptet, Apple verhindere systematisch den Zugang alternativer KI-Apps – obwohl iOS seit Jahren unzählige KI-Produkte im App Store zulässt, darunter auch Musks eigenen KI-Chatbot Grok.

Und auch andere KI-Apps haben es bereits mehrfach an die Spitze von Apples Gratis-Charts geschafft. ChatGPT selbst bleibt ebenfalls nicht dauerhaft auf Platz eins – seine enorme Beliebtheit sorgt lediglich dafür, dass es dort häufig steht. Groks schlechtes Abschneiden hat also wohl eher andere Gründe als eine Verschwörung.

Obwohl Apples KI-Kooperation mit OpenAI bislang die einzige ist, hat der iPhone-Hersteller schon mehrfach in Aussicht gestellt, auch für andere Zusammenarbeit offen zu sein – und diese in Zukunft zuzulassen. Grok wird dabei dann aber wahrscheinlich ganz hinten in der Schlange stehen.

Wer ist schuld an Groks Misserfolg?

Tatsächlich dürfte Groks mangelnde Beliebtheit ähnliche Gründe haben, wie bei Musks anderen Unternehmen – also Tesla, X und Co.: Das Problem ist keine Verschwörung, sondern Musk selbst. Seine radikalen politische Ansichten und sein schlechter Ruf machen die Produkte unbeliebt.

Dass ein Chatbot, der sich selbst zwischenzeitlich als „Mecha-Hitler“ bezeichnet hat, keinen großen Anklang findet, ist wenig überraschend. Die abstruse Klage wird ebenfalls nichts zur Verbesserung der Lage beitragen.

Verfahren gegen Apple und OpenAI: So geht es weiter

Das Gericht hat sich nicht dazu geäußert, warum es trotz dünner Beweislage entschieden hat, das Verfahren fortzuführen. Alle beteiligten Unternehmen müssen nun Schriftsätze einreichen, um ihre jeweiligen Positionen darzulegen. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob Musk vielleicht doch bessere Argumente vortragen kann, als es jetzt den Anschein hat.

