„Man muss ein dickes Fell haben“: Warum xAI-Mitarbeiter reihenweise hinschmeißen

Den wohl schwerwiegendsten Vorwurf erhebt Business Insider unter Berufung auf zwölf aktuelle und ehemalige Mitarbeiter:innen von xAI. Demnach seien sie bei ihrer Arbeit für das Unternehmen regelmäßig mit sexuell eindeutigem Material konfrontiert gewesen. Darunter habe sich auch KI-generiertes Material befunden, das den sexuellen Missbrauch von Kindern darstelle (CSAM).

Ein ehemaliger Mitarbeiter, der laut des Berichts wegen der schieren Menge an verstörendem Material gekündigt haben soll, wird mit den Worten zitiert: „Man muss ein dickes Fell haben, um hier zu arbeiten, und selbst dann fühlt es sich nicht gut an.“ Ein anderer soll gesagt haben: „Mir wurde davon tatsächlich schlecht.“

Diese Berichte fügen sich in eine ganze Reihe von Problemen ein, die bei xAI seit dem Start von Grok bekannt geworden sind. So war schon im Mai 2024 aufgefallen, dass Hunderttausende private Konversationen von Nutzer:innen über die „Teilen“-Funktion des Chatbots für Suchmaschinen öffentlich auffindbar waren. Darin enthalten waren teils hochsensible Informationen wie medizinische Anfragen, Geschäftsgeheimnisse oder sogar Anleitungen zur Drogenherstellung.

Zuvor hatte es Berichte über Fälle gegeben, in denen der Chatbot antisemitische Inhalte generierte und Adolf Hitler lobte. xAI, das mit Grok eine „maximal wahrheitssuchende“ und „Anti-Woke“-Alternative zu ChatGPT von OpenAI schaffen wollte, musste sich für die Ausfälle entschuldigen.

Internes Chaos als mögliche Ursache?

Die Häufung der Skandale könnte auf tiefgreifende organisatorische Probleme hindeuten. Wie Business Insider weiter berichtet, hat xAI kürzlich 500 Mitarbeiter:innen entlassen, darunter auch hochrangige Angestellte. Die für das Training von Grok zuständige Abteilung werde nun von einem College-Studenten geleitet, der erst 2023 seinen High-School-Abschluss gemacht habe.

Diese Umstände könnten erklären, warum xAI im Umgang mit gefährlichen Inhalten offenbar hinter der Konkurrenz zurückbleibt. Fallon McNulty, Geschäftsführerin des National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) aus Alexandria im US-Bundesstaat Virginia, betont die besondere Verantwortung von KI-Anbietern. „Wenn ein Unternehmen ein Modell erstellt, das Nacktheit oder sexuell explizite Darstellungen zulässt, (…) müssen sie sehr strenge Maßnahmen ergreifen, damit absolut nichts, was mit Kindern zu tun hat, herauskommen kann.”

Ein branchenweites Problem mit einem auffälligen Ausreißer

Die Erstellung von CSAM mittels KI ist ein Problem, das die gesamte Branche betrifft. Sowohl OpenAI als auch Anthropic aus San Francisco melden entsprechende Vorfälle an das NCMEC. Laut der Organisation gingen dort allein bis zum 30. Juni 2024 über 440.000 Meldungen im Zusammenhang mit KI-generiertem CSAM ein.

Von xAI sei im gesamten Jahr 2024 jedoch keine einzige Meldung eingegangen, so die Kinderschutzorganisation. Diese Diskrepanz zwischen dem Anspruch von Elon Musk, eine überlegene KI zu bauen, und der offenbar mangelhaften Umsetzung von grundlegenden Sicherheitsstandards zeichnet ein besorgniserregendes Bild. Der Weg zu einer wirklich verantwortungsvollen KI scheint für xAI noch ein sehr weiter zu sein.

