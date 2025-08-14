Anzeige
Mit einem Klick auf „spicy“: Wie Musks KI ungefragt Nackt-Deepfakes von Taylor Swift generiert

Elon Musks KI-Unternehmen xAI hat seinen Chatbot Grok um eine neue Funktion erweitert: Mit wenigen Klicks lassen sich anzügliche Deepfake-Videos generieren – auch von Prominenten wie Taylor Swift. Andere Anbieter setzen bewusst strengere Grenzen.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Künstler:innen der Welt. (Foto: Brian Friedman/Shutterstock)

Ein neues Feature des KI-Chatbots Grok von xAI sorgt für Kritik. Wie The Verge berichtet, ermöglicht die Funktion die Erstellung von Nackt-Deepfakes bekannter Persönlichkeiten in Sekundenschnelle.

Konkret handelt es sich um eine neue Videofunktion innerhalb von „Grok Imagine“. Nutzer:innen können dort Bilder per Texteingabe erzeugen und diese anschließend mit verschiedenen Voreinstellungen in kurze Videoclips umwandeln lassen. Eine dieser Einstellungen trägt den Namen „spicy“.

Vom Coachella-Festival-Foto zum Nacktvideo

Im Test forderte The Verge die KI auf, ein Bild von „Taylor Swift feiert in Coachella mit den Jungs“ zu erstellen. Aus den generierten Bildern wählte sie eines aus, das die Sängerin in normaler Kleidung zeigte.

Anschließend aktivierte sie die Videooption mit der Voreinstellung „spicy“. Das Ergebnis sei ein Video gewesen, in dem die KI-generierte Swift ihre Kleidung auszieht und tanzt – ohne dass eine explizite Aufforderung für Nacktheit eingegeben wurde. Der einmalig erscheinende Altersnachweis habe sich dabei ohne echte Verifizierung umgehen lassen. Das zensierte Video ist im Beitrag von The Verge zu sehen.

Laxe Regeln als Verkaufsargument?

Der Vorfall ist besonders brisant, da er die laxe Haltung von xAI bei der Inhaltsmoderation verdeutlicht. Konkurrenten wie OpenAI oder Google setzen bei ihren KI-Modellen Sora und Veo deutlich strengere Filter ein, um die Erstellung von NSFW-Inhalten („Not Safe For Work“ – auf Deutsch etwa „nicht jugendfrei“) und Deepfakes von realen Personen zu verhindern.

Obwohl die Nutzungsrichtlinien von xAI die „Darstellung von Abbildern von Personen in pornografischer Weise“ verbieten, scheint die technische Umsetzung dies nicht konsequent zu unterbinden. Elon Musk selbst bewarb die hohe Nutzungsrate von Grok Imagine auf X, ehemals Twitter, mit den Worten, sie wachse „wie ein Lauffeuer“.

Dies ist nicht das erste Mal, dass KI-generierte Bilder von Taylor Swift für einen Skandal sorgen. Bereits Anfang 2024 kursierten auf X massenhaft Deepfake-Bilder der Sängerin, was, wie wir berichteten, zu Forderungen nach strengeren Gesetzen wie dem „Take It Down Act“ in den USA führte. Der aktuelle Fall zeigt, dass die technologischen Möglichkeiten zur Erstellung solcher Inhalte nicht nur weiter existieren, sondern von manchen Anbietern sogar vereinfacht werden.

