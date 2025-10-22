Anzeige
Großtes faltbares Tablet: Huawei kann’s – Apple braucht wohl noch länger

Apple verschiebt sein erstes faltbares iPad mit 18-Zoll-Display auf mindestens 2029. Technische Herausforderungen bei Gewicht, Funktionsumfang und Bildschirmtechnologie verzögern die Entwicklung laut neuem Bericht.

1 Min.
Großtes faltbares Tablet: Huawei kann’s – Apple braucht wohl noch länger

Ein Foldable von Huawei, hier das kleinere Mate XS 2 (Bild: Huawei)

Der ursprünglich für 2028 geplante Marktstart eines faltbaren Tablets von Apple mit großem Bildschirm wird laut Bloomberg nicht zu halten sein. Die Verzögerung resultiere aus Problemen bei der Entwicklung, die mit Gewicht, Display und Funktionsumfang zu tun hätten, so die Wirtschaftsnachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen. Der Preis für das innovative Tablet soll, so plant es Apple zumindest angeblich, bei etwa 3000 US-Dollar liegen.

Als Lieferant für die Bildschirmtechnologie ist Samsung Display im Gespräch, das bereits iPhone-Displays produziert und vermutlich auch die Panels für Apples erstes faltbares Smartphone liefern könnte, das für Herbst 2026 erwartet wird.

Teil einer langfristigen Innovationsstrategie

Das faltbare iPad ist laut Bloomberg Teil einer größeren Produktinitiative, mit der Apple seine Position bei Hardware-Innovationen stärken will. Die Strategie begann demnach in diesem Herbst mit dem iPhone Air und setzt sich mit dem iPhone-Foldable 2026 fort. Für 2027 plant Apple angeblich ein Jubiläums-iPhone mit abgerundetem Bildschirm, das „fast nur aus Glas“ bestehen soll.

Apple orientiert sich bei dem iPad-Foldable offenbar am Huawei Matebook Fold, einem 18-Zoll-Tablet, das bereits seit Mai in China für umgerechnet 3400 US-Dollar erhältlich ist. Das Huawei-Gerät soll etwa 450 Gramm leichter sein als Apples aktueller Prototyp. Apple strebt ein Gewicht von etwa 1,5 Kilogramm an, vergleichbar mit einem 14-Zoll-MacBook-Pro-Modell.

Projekt könnte auch komplett eingestellt werden

Bloomberg zufolge ist sogar eine komplette Einstellung des Projekts denkbar, sollten die Probleme sich nicht lösen lassen. Die technischen Herausforderungen und die Ähnlichkeit zum Huawei-Produkt könnten Apple zu einer Neubewertung veranlassen.

Das Unternehmen hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es bereit ist, Projekte trotz jahrelanger Entwicklungsarbeit einzustellen – wie beim milliardenschweren Autoprojekt, das nach mehreren Strategiewechseln aufgegeben wurde.

