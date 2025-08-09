Große Sprachmodelle auf dem Laptop laufen lassen – so funktioniert’s und das sind die Vorteile
Simon Willison hat einen Plan, sollte das Ende der Welt nahen. Er besteht aus einem USB-Stick, auf dem er einige seiner bevorzugten Open-Weight-LLMs gespeichert hat – große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), die von ihren Entwicklern öffentlich zugänglich gemacht wurden und heruntergeladen und auf lokaler Hardware ausgeführt werden können. Sollte die menschliche Zivilisation also zusammenbrechen, könnte Willison noch immer auf das gesammelte Wissen, das in Milliarden von LLMs-Parametern kodiert ist, zugreifen. „Das ist wie eine etwas seltsame, komprimierte, fehlerbehaftete Version von Wikipedia, mit der ich mithilfe meines kleinen USB-Sticks die Gesellschaft wiederbeleben kann“, grinst er.
