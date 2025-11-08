Growth Hacking in Aktion: Wie Airbnb und KRUU mit Mut und Daten skalierten
Growth Hacking hat sich in den letzten Jahren von einem Buzzword zur etablierten Disziplin im digitalen Marketing entwickelt. Das Konzept stammt aus der Start-up-Szene, in der knappe Budgets und ehrgeizige Wachstumspläne Alltag sind. Das Ziel ist klar: Wachstum generieren – schnell, datenbasiert und mit möglichst wenig Ressourcen.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden