Growth Mindset: Neuer Test mit 8 Fragen verrät, ob du es hast – laut Forscher

Wer ein Growth Mindset besitzt, ist überzeugt von Fortschritt und Veränderung. Diese Menschen folgen nicht nur der Annahme, dass das Leben ein kontinuierlicher Lernprozess ist, sondern sie suchen regelrecht nach neuen Impulsen. Übersetzt heißt es so viel wie „Grundeinstellung zum Wachstum“ und lässt sich am besten mit Neugierde gleichsetzen.

Forscher: Growth Mindset lässt sich antrainieren

Forscher der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) haben in einer Studie untersucht, welche Rolle die Geisteshaltung spielt, wenn es darum geht, nachhaltig erfolgreich zu sein – angefangen von der Schule bis zum Arbeitsplatz. Kurz und knapp: Diejenigen Menschen, die es haben, sind in der Lage, bereitwilliger persönlich und beruflich zu wachsen.

Sie lernen Fähigkeiten und häufen Wissen durch selbstherbeigeführte Konfrontation und ständiges Training an. Studienleiter Professor Hermundur Sigmundsson vom Institut für Psychologie an der NTNU glaubt jedoch, diese Lebenseinstellung ist nicht nur angeboren, sie lässt sich offenbar sogar antrainieren. Vor allem im Schulunterricht sieht er großes Potenzial.

Sigmundsson nach sollten etwa Aufgaben noch individueller an das Entwicklungsniveau der jeweiligen Schülerinnen und Schüler angepasst werden, um ihnen stetige Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Dadurch können Kinder und Jugendliche ein stärkeres Selbstbewusstsein entwickeln und langfristig motivierter sein, erklärt der Psychologieprofessor im Vorwort.

Im Rahmen der Studie hat der Forscher auch einen Test mitentwickelt: „In akademischen Kreisen gab es viele Diskussionen über die heute am häufigsten verfügbaren Tests. Wir glauben, dass unser neuer Test die Wachstumsmentalität jetzt noch besser messen kann“, so Hermundur Sigmundsson im Wissenschaftsmagazin Norwegian SciTech News.

Growth Mindset: 8 Aussagen – stimmst du zu?

Das Forscherteam hat dafür unter anderem acht Aussagen entwickelt, deren Maß an Zustimmung, die Anwenderinnen und Anwender ihre eigenen Denkweisen überprüfen lässt.

Ich weiß, dass ich mit Anstrengung meine Fähigkeiten und Kenntnisse verbessern kann. Ich kann meine Entwicklung im Allgemeinen beeinflussen und verändern. Ich kann meine Fähigkeiten und Kenntnisse durch Übung verändern. Ich nehme gerne Herausforderungen an und probiere neue Dinge aus. Ich sehe Lernen als mein Ziel. Anstrengung macht mich stärker. Ich möchte mehr Zeit aufwenden und mich intensiver mit einem Bereich/Thema/Fachgebiet befassen, um meine Fähigkeiten und Kenntnisse auszubauen. Ich habe Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und meine Möglichkeiten.

Der neu entwickelte Test hat den Forschern gezeigt, dass die dahinterliegende Methode verlässlich und altersunabhängig ist, um die Einstellung zu messen und Maßnahmen einzuleiten. „Der Glaube an Wachstum ist wichtig für große Teile unserer Gesellschaft. Das gilt für die Schule, den Sport, die Arbeit und das Familienleben.“

Hermundur Sigmundsson beschäftigt sich seit Jahren mit den Faktoren eines Growth Mindsets, von denen er glaubt, dass sie den Menschen helfen können, ihre Ziele zu erreichen. In seinem 2024 erschienenen Buch mit dem Titel „How We Learn and Become Experts: Igniting the Spark“ (Amazon, Genialokal) stellt er seine Forschungen der letzten 30 Jahre vor.

