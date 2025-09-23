Anzeige Sponsored Post
Mut zahlt sich aus – von der Idee zum eigenen Unternehmen

t3n hat’s getan: einfach gegründet. Der Startup-Impuls Wettbewerb war das Sprungbrett. Heute ist t3n selbst Mutmacher für Gründer:innen. Wie der Wettbewerb auch deine Idee nach vorn bringen kann?

Die Gründerinnen von heyParents beim Startup-Impuls Wettbewerb. (Bild: Kevin Münkel)

Mut war vor 20 Jahren der Treibstoff für die Gründung von t3n – und der Startup-Impuls Gründungswettbewerb von hannoverimpuls und der Sparkasse Hannover das erste Sprungbrett. Heute ist t3n eine zentrale Stimme für digitale Zukunftsthemen – und Teil einer Erfolgsgeschichte, die mit einer Idee begann.

Das Sprungbrett für Gründer:innen in Hannover

hannoverimpuls
hannoverimpuls

hannoverimpuls ist die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover. Wir begleiten Gründungen mit Know-how, Netzwerk und Erfahrung.

Tel: +49 511 300 333-0

Noch immer ist der Startup-Impuls Gründungswettbewerb die Adresse für alle, die ihre Vision in ein echtes Business verwandeln wollen. Mit Preisgeldern, individuellem Coaching und Sichtbarkeit gibt der Wettbewerb Gründungen aus der Region Hannover echten Rückenwind – egal ob Tech, Social Impact oder Handwerk.

Mut in unternehmerische Stärke verwandeln

Doris Petersen, Geschäftsführerin von hannoverimpuls, betont: „Hinter jeder Gründung steckt ein persönlicher Moment des Muts. Unser Ziel ist es, diesen Moment in echte unternehmerische Stärke zu verwandeln – so wie damals bei t3n.“

Ideen von morgen gesucht

Gesucht werden mutige Ideen von morgen – ganz gleich, ob sie noch in den Köpfen schlummern oder schon Form annehmen. Denn aus einem ersten Schritt kann Großes entstehen. Startup-Impuls hilft, genau das möglich zu machen.

Jetzt bei Startup-Impuls bewerben

 

