MIT Technology Review Feature
Grüner Wasserstoff soll viele Energie-Probleme lösen: Kann er auch Namibia helfen?

Namibia ist einer der weltweit besten Standorte für die Produktion von sauberem Wasserstoff. Doch das dünn besiedelte Land musste in der Vergangenheit vor allem wirtschaftliche Rückschläge einstecken. Wasserstoff soll nun die Wende bringen.

Von MIT Technology Review Online
13 Min.
Artikel merken
In der Nähe der Hafenstadt Walvis Bay hat die belgische Reederei CMB.Tech gemeinsam mit dem namibischen Unternehmen Ohlthaver & List eine solarbetriebene Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff gebaut. In Zukunft soll daraus Ammoniak als Treibstoff für die Hochseeschiffe von CMB.Tech produziert werden. (Foto: CMB.Tech)

An einem Nachmittag im März, mitten in der ältesten Wüste der Welt, blickt der 39-jährige Johannes Michels auf eine Reihe von Sonnenkollektoren. Sie erstrecken sich zwischen ockerfarbenem Sand und einem wolkenlosen Himmel über eine Fläche von 40 Fußballfeldern, bis hin zu einer zerklüfteten Bergkette. Michels ist CEO von HyIron, das in der Namib-Wüste klimafreundliches Eisen produzieren will. Links von ihm befindet sich ein 12-Megawatt-Elektrolyseur, der aus Solarstrom Wasserstoff herstellt; hinter ihm das Herzstück der Wüstenfabrik: ein in Deutschland entwickelter Drehrohrofen, in dem der Wasserstoff Eisenerz zu reinem Eisen reduziert.

MIT Technology Review Online
Top-Artikel
