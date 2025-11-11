Grüner Wasserstoff soll viele Energie-Probleme lösen: Kann er auch Namibia helfen?
An einem Nachmittag im März, mitten in der ältesten Wüste der Welt, blickt der 39-jährige Johannes Michels auf eine Reihe von Sonnenkollektoren. Sie erstrecken sich zwischen ockerfarbenem Sand und einem wolkenlosen Himmel über eine Fläche von 40 Fußballfeldern, bis hin zu einer zerklüfteten Bergkette. Michels ist CEO von HyIron, das in der Namib-Wüste klimafreundliches Eisen produzieren will. Links von ihm befindet sich ein 12-Megawatt-Elektrolyseur, der aus Solarstrom Wasserstoff herstellt; hinter ihm das Herzstück der Wüstenfabrik: ein in Deutschland entwickelter Drehrohrofen, in dem der Wasserstoff Eisenerz zu reinem Eisen reduziert.
- Zugriff auf alle Artikel auf t3n.de
- t3n Magazin und Technology Review in Digitaler Form
- Reduzierte Werbung
- Wöchentlicher Newsletter
im ersten Monat, danach ab 9,90 € pro MonatJetzt testen
Du bist bereits Plus- oder Pro-Member?Hier anmelden