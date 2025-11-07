Fans müssen sich weiter gedulden: Rockstar verschiebt GTA 6 erneut – das ist der neue Termin

GTA-6-Fans müssen sich noch einmal länger gedulden, bis das heiß ersehnte Spiel veröffentlicht wird. Rockstar, die Entwicklerfirma hinter dem Erfolgsspiel, hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass das Open-World-Spiel erst am 19. November 2026 erscheinen soll.

Ursprünglich war der Herbst 2025 angepeilt worden

Bisher war der 26. Mai 2026 als Erscheinungstermin geplant gewesen. Ursprünglich war sogar der Herbst 2025 genannt worden – jetzt kommt das Spiel frühestens ein Jahr später.

„Es tut uns leid, dass wir die Wartezeit, die wir ohnehin schon als lang empfinden, noch verlängern müssen. Diese zusätzlichen Monate werden es uns aber ermöglichen, das Spiel mit dem Qualitätsstandard fertigzustellen, den ihr erwartet und verdient“, erklärte Rockstar in einer Pressemitteilung. Die längere Vorbereitungszeit ermögliche es den Entwickler:innen, das Spiel mit dem nötigen „Grad an Feinschliff fertigzustellen“.

Qualitätsmanagement genießt hohen Stellenwert

„Grand Theft Auto“ ist eine der bekanntesten Spielereihen der Welt, der erste Teil erschien bereits 1997. Und Rockstar beschreitet nicht zum ersten Mal diesen Weg. Auch bei Red Dead Redemption 2 nahm sich das Entwicklerstudio die nötige Zeit, um das Spiel erst dann zu veröffentlichen, als es keine Kinderkrankheiten mehr aufwies.

Diese Herangehensweise deckt sich mit den Erwartungen von Publisher Take-Two, dem Mutterkonzern von Rockstar Games. Dessen CEO Strauss Zelnick erklärte in einem Gespräch mit Investor:innen und Analyst:innen, dass er Rockstar dankbar sei, „dass sie ständig nach Perfektion streben“. Das Qualitätsmanagement genießt bei ihm einen hohen Stellenwert.

Aktienkurs verlor bei der Bekanntgabe deutlich

Dass er sich „mit diesem Veröffentlichungsdatum sehr wohl“ fühle, hängt auch damit zusammen, dass der neue Veröffentlichungstermin noch in dasselbe Geschäftsjahr falle, was für die Finanzplanung des Unternehmens von Bedeutung sei.

Die Börse reagierte dennoch negativ auf die Ankündigung der Verschiebung: Kurz nach der Bekanntgabe sank der Aktienkurs von Take-Two Interactive um etwa acht Prozent. Danach erholte er sich wieder.