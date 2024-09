GTA Berlin: Warum der deutsche Ableger des Kult-Games scheiterte

Das Magazin Time Extension hat es sich zur Aufgabe gemacht herauszufinden, welche Teile der Kultreihe Grand Theft Auto schon einmal in der Pipeline waren und dann doch wieder verworfen wurden. Besonders bitter für alle deutschen Gamer:innen: Um ein Haar hätten sie sich durch die Hauptstadt Berlin zocken können.

Demnach hatte der Publisher Take Two kurz nach Erscheinen von GTA 2 bereits ein Erweiterungspaket angekündigt, das unter dem Namen GTA 2: Berlin erscheinen sollte. Wie unter anderem PC Games im Herbst 1999 geschrieben hatte, war der Release für das Frühjahr 2000 geplant.

Zum Sound der neuen Deutschen Welle durch die Hauptstadt

Das Setting sollte im Berlin der 80er-Jahre angesiedelt sein, als die Mauer die DDR noch von der BRD trennte. Auch der Soundtrack sollte den Zeitgeist widerspiegeln und aus Hits der Neuen Deutschen Welle bestehen.

Laut der damaligen Berichte, unter anderem in PC Games, war die deutsche Abteilung von Take Two mit der Entwicklung des Spiels betraut. Gegenüber Time Extension sagte Alexander Lipka, der zur fraglichen Zeit Regionalvertriebsleiter von Take Two in Deutschland war, dass er sich noch rudimentär an die damaligen Pläne erinnern könne.

Deutsche Autos und Fahrten mit der U-Bahn

Natürlich hätten die Fahrten in Autos deutscher Marken stattfinden sollen. Die Figuren hätten unter anderem den Berliner Funkturm besuchen sollen und die Hauptstadt auch mit der U-Bahn durchqueren.

Die interessanteste Frage nach den Gründen, warum das Erweiterungsspiel nie auf den Markt gekommen ist, konnte er nicht beantworten. Um sie zu klären, fragte das Magazin bei einem namentlich nicht genannten damaligen Mitarbeiter des Studios Rockstar in New York nach.

Auch gute Ideen sollen ignoriert worden sein

Auch seine Antwort bleibt für echte Fans eher enttäuschend. Demnach hätten viele Mitarbeiter:innen von Take Two, die in den Außenbüros tätig waren, ständig neue Ideen entwickelt und versucht, diese an den Mann zu bringen.

Für die Entscheidungsträger:innen sei das aber schlicht die falsche Vorgehensweise gewesen. Sie wollten selbst entscheiden, wohin die Reise mit GTA gehen sollte, und hätten die Vorschläge ihrer Mitarbeiter:innen einfach abgetan, ohne groß darüber nachzudenken.

