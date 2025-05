GTA Online: Wieso ihr gerade Nachrichten über euer Fahrverhalten bekommen könntet

Trotz der teils wahnwitzigen Missionen, trotz der überdrehten Charaktere und des Fokus auf schnelle Action hat Grand Theft Auto 5 doch auch einige realistische Elemente – auch in seinem Online-Modus. Dazu gehört etwa der Straßenverkehr mit seinen vom Computer gesteuerten Autofahrern und Passanten, die sich größtenteils an die Verkehrsregeln halten. Sie halten, wenn die Ampel rot ist und suchen Ausweichmöglichkeiten, wenn die Straße mal verstopft ist.

Diesen Aspekt des annähernd realistischen haben schon einige Unternehmen und Initiativen für sich zu nutzen versucht. Als etwa Pfizer einen brasilianischen Rollenspiel-Server von GTA Online nutzte, um mit virtuellen Impfstationen auf die Covid-Impfungen hinzuweisen. Oder die „Mission Talita“-Mod, in der Spieler NPCs aus der Prostitution retten sollten. Für die UN Global Road Safety Week sollen nun Spieler ins Visier genommen werden, die während der Autofahrt auf ihr Smartphone schauen.

Hände am Steuer

Die Automarke Cupra und die Kreativagentur DDB wollen die Spielumgebung von GTA Online aktuell für eine „Initiative gegen Ablenkung am Steuer“ nutzen. Über die Texting-Mechanik des Spiels sollen Spielerinnen Nachrichten bekommen, die sie auf die Gefahr von Smartphones am Steuer hinweisen. „IRL crashing isn’t game over but life over“ heißt es in einer der Nachrichten etwa, die Spieler dann bekommen sollen, wenn sie am Steuer eines Autos in GTA Online ihr virtuelles Smartphone zücken. „Ein Autounfall im echten Leben heißt nicht Game Over, sondern Leben zu Ende.“

Ebenso sollen Gaming-Influencer Teil der Kampagne sein, in deren Livestreams ebenso die Textnachrichten eingespielt werden. „Die große Zahl an Fans dieser Gaming-Influencer:innen bietet eine ideale Plattform für die organische Verbreitung der Botschaft und macht die Kampagne äußerst reichweitenstark und authentisch“, heißt es in einer Pressemitteilung zur Kampagne.

Werbung in Videospielen

Freilich handelt es sich bei dieser Aktion in erster Linie um Werbung. Die UN Global Road Safety Week wird genutzt, um auf die Gefahren von Smartphones am Steuer aufmerksam zu machen – genauso aber, um auf die Automarke selbst hinzuweisen, die diese Initiative ins Leben gerufen hat. Nicht umsonst steht der Markenname über jeder der Textnachrichten, die die Spieler in GTA Online erreichen können.

Schon seit einigen Jahren werden Videospiele immer beliebter als Werbeflächen. Sei es die Integration von Modemarken in Roblox oder Fortnite, Autofirmen in Rennspielen und sogar Racern wie Mario Kart 8. Oder einfach virtuelle Plakate in Open-World-Spielen wie etwa Grand Theft Auto 5. Zudem gibt es gerade in Online-Games besonders viele User-Daten, die die Werbenden für ihr Targeting nutzen. Ob nun für einen vermeintlich guten Zweck oder nicht – Videospiele als digitaler Raum für Werbung sind ein Trend, der in den kommenden Jahren wohl nur noch massiver werden wird.

GTA 5 noch immer gigantischer Erfolg

Grand Theft Auto 5 und sein Online-Modus erfreuen sich derweil noch immer größter Beliebtheit. Wohl auch, weil der Nachfolger GTA 6 kürzlich auf den Mai 2026 verschoben wurde. Gerade mit GTA Online hat Rockstar Games ein unfassbar lukratives Service-Game auf dem Markt etabliert, das ein Grund dafür sein dürfte, dass der sechste Teil der Serie noch immer auf sich warten lässt. Erstmals erschienen ist GTA 5 bereits 2013.

Im kürzlich veröffentlichten Quartalsbericht hat Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar Games, bekanntgegeben, dass sich GTA 5 in den letzten drei Monaten ganz fünf Millionen Mal verkauft hat. Somit hat sich das Spiel inzwischen um die 215 Millionen Mal verkauft. Die Verschiebung von GTA 6 ist sicherlich eine große Enttäuschung für einige Gamer. Das Unternehmen selbst dürfte sie allerdings deutlich gelassener hinnehmen.

