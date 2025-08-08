Anzeige
Fundstück
„Ich habe den Streit verloren“: Warum GTA San Andreas plötzlich keinen Müll mehr hatte

Der Müll in GTA 3 und Vice City hat zum Flair der beiden virtuellen Städte beigetragen. Allerdings schaffte es das Feature nicht in San Andreas. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler erklärt warum.

Von Kay Nordenbrock
2 Min.
GTA-Design enthüllt: Warum Müll in Liberty City, aber nicht in San Andreas zu finden war

In GTA 3 gab es viel Müll. (Screenshot: Rockstar Games / Steam)

Obbe Vermeij, ein ehemaliger Entwickler bei Rockstar North hat vor kurzem verraten, warum es so viel Müll in GTA 3 und GTA Vice City gibt. Außerdem geht er darauf ein, warum es der fliegende Unrat nicht in das deutlich größere GTA San Andreas geschafft hat, dafür aber in ein anderes Rockstar-Spiel.

Vermeij fand, dass die Straßen in GTA 3 zu sauber aussahen, erklärt er in einem Post auf X. Darum fügte er verschiedene Arten von Müll hinzu, die mithilfe von Wind und vorbeifahrenden Autos durch die Straßen wehten.

Insgesamt gab es vier Arten von Abfall, die alle aus einem Rechteck bestanden, aber unterschiedliche Texturen hatten. Zwei Zeitungen und zwei Laubblätter. In Vice City gab es dazu noch eine weitere Textur, die nach der Mission „Dildo Dodo“ freigeschaltet wird, bei der der Spieler Flugblätter aus einem Flugzeug heraus verteilt. Nach der Mission ist das Flugblatt ebenfalls als Müll auf den Straßen zu finden.

Darum gibt es keinen Müll in San Andreas

Vermeij erklärt außerdem, warum die Spielwelt in GTA San Andreas dagegen so sauber wirkt. Es hat tatsächlich keine technischen Gründe. Einige Entwickler des Studios mochten den Abfall auf den Straßen schlicht nicht. „Ich habe ihn für San Andreas entfernt, weil ich schließlich den Streit verloren habe”, schreibt Vermeij.

Allerdings nutzte der Entwickler noch eine Chance, das Feature in ein anderes Rockstar-Spiel einzubauen. Es ist im Spiel Manhunt aus dem Jahr 2003 zu finden. Einige GTA-Entwickler halfen gegen Ende der Entwicklungsphase bei dem Projekt aus. Bei der Gelegenheit hat Vermeij seinen „Müll-Code” in das Spiel integriert.

Technische Umsetzung des Mülls

Der ehemalige Rockstar-Entwickler erklärt außerdem, wie der Müll technisch umgesetzt wurde. Er reagiert auf den Wind im Spiel und auf vorbeifahrende Autos. In beiden Fällen bewegt er sich entlang des Bodens.

Es kann sein, dass er kurzzeitig im Boden verschwindet, was daran liegt, dass der Abfall die Höhe des Bodens nur bei seiner Landung überprüft. In einem weiteren Post erklärt er zudem, wie es dazu kommt, dass der Müll auf vorbeifahrende Fahrzeuge reagiert.

Diese Interaktion geht vom Fahrzeug selbst aus. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit überprüft das Auto alle paar Frames, ob hinter ihm Abfall herumliegt. Ist das der Fall und der Müll befindet sich nicht bereits in einer Animation, wird er kurzzeitig vom Fahrzeug mitgezogen.

MIT Technology Review GTA VI
