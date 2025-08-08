„Ich habe den Streit verloren“: Warum GTA San Andreas plötzlich keinen Müll mehr hatte

Obbe Vermeij, ein ehemaliger Entwickler bei Rockstar North hat vor kurzem verraten, warum es so viel Müll in GTA 3 und GTA Vice City gibt. Außerdem geht er darauf ein, warum es der fliegende Unrat nicht in das deutlich größere GTA San Andreas geschafft hat, dafür aber in ein anderes Rockstar-Spiel.

Anzeige Anzeige

Vermeij fand, dass die Straßen in GTA 3 zu sauber aussahen, erklärt er in einem Post auf X. Darum fügte er verschiedene Arten von Müll hinzu, die mithilfe von Wind und vorbeifahrenden Autos durch die Straßen wehten.

Insgesamt gab es vier Arten von Abfall, die alle aus einem Rechteck bestanden, aber unterschiedliche Texturen hatten. Zwei Zeitungen und zwei Laubblätter. In Vice City gab es dazu noch eine weitere Textur, die nach der Mission „Dildo Dodo“ freigeschaltet wird, bei der der Spieler Flugblätter aus einem Flugzeug heraus verteilt. Nach der Mission ist das Flugblatt ebenfalls als Müll auf den Straßen zu finden.

Anzeige Anzeige

Darum gibt es keinen Müll in San Andreas

Vermeij erklärt außerdem, warum die Spielwelt in GTA San Andreas dagegen so sauber wirkt. Es hat tatsächlich keine technischen Gründe. Einige Entwickler des Studios mochten den Abfall auf den Straßen schlicht nicht. „Ich habe ihn für San Andreas entfernt, weil ich schließlich den Streit verloren habe”, schreibt Vermeij.

Allerdings nutzte der Entwickler noch eine Chance, das Feature in ein anderes Rockstar-Spiel einzubauen. Es ist im Spiel Manhunt aus dem Jahr 2003 zu finden. Einige GTA-Entwickler halfen gegen Ende der Entwicklungsphase bei dem Projekt aus. Bei der Gelegenheit hat Vermeij seinen „Müll-Code” in das Spiel integriert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Technische Umsetzung des Mülls

Der ehemalige Rockstar-Entwickler erklärt außerdem, wie der Müll technisch umgesetzt wurde. Er reagiert auf den Wind im Spiel und auf vorbeifahrende Autos. In beiden Fällen bewegt er sich entlang des Bodens.

Es kann sein, dass er kurzzeitig im Boden verschwindet, was daran liegt, dass der Abfall die Höhe des Bodens nur bei seiner Landung überprüft. In einem weiteren Post erklärt er zudem, wie es dazu kommt, dass der Müll auf vorbeifahrende Fahrzeuge reagiert.

Anzeige Anzeige

Diese Interaktion geht vom Fahrzeug selbst aus. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit überprüft das Auto alle paar Frames, ob hinter ihm Abfall herumliegt. Ist das der Fall und der Müll befindet sich nicht bereits in einer Animation, wird er kurzzeitig vom Fahrzeug mitgezogen.

9 Bilder ansehen GTA-Nostalgie: 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen Quelle: Screenshot: Rockstar Games

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review GTA VI