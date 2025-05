Noch länger auf GTA 6 warten: Erinnerst du dich an diese 9 Kult-Momente?

Viele hatten es befürchtet, jetzt hat es sich bestätigt: Grand Theft Auto 6 wird nicht im Herbst 2025 erscheinen. Stattdessen, so gab Rockstar Games nun bekannt, wird das Spiel am 26. Mai 2026 erscheinen. Viel Zeit also, die man auch damit verkürzen kann, ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen.

Denn die Grand Theft Auto-Spielereihe hat die Gaming-Welt revolutioniert. Mit der interaktiven Open World hat besonders GTA 3 es den Zocker:innen zum Release im Jahr 2001 angetan. Mit der Third-Person-Perspektive wirkte alles auf einmal so realistisch. Damals schien der Zenit des Gamings erreicht. Besser konnte es nicht werden – zumindest bis zum nächsten Teil der Reihe.

Nicht grundlos wird die GTA-Serie mit so viel Nostalgie bedacht. Gamer:innen von Anfang 20 bis Ende 40 haben so gut wie alle mindestens einmal in einen Teil des Gangster-Epos reingeschaut.

GTA-Nostalgie – 9 Dinge, die nur Gamer der alten Teile kennen:

