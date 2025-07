Günstige künstliche Befruchtung: Jetzt sind die ersten Babys geboren, die mit der neuen Methode gezeugt wurden

Das Projekt „Walking Egg“ bringt die Kinderwunsch-Behandlung in ländliche Gemeinden in Südafrika.

Die Babys Milayah und Rossouw kamen vor einigen Wochen in Südafrika zur Welt. Alle Babys sind etwas Besonderes, aber diese beiden haben einen neuen Präzedenzfall geschaffen. Sie sind die ersten, die nach einer „vereinfachten“ künstlichen Befruchtung (IVF) geboren wurden. Die Methode wurde in einem neuen mobilen Labor durchgeführt, das im Wesentlichen ein Anhänger ist, aber mit allem ausgestattet ist, was Embryologen benötigen. Die vergünstigte Reproduktionsmethode wurde für Menschen in ländlichen Gebieten von Ländern mit niedrigem Einkommen entwickelt, in denen IVF unerschwinglich teuer oder gar nicht verfügbar ist – und es scheint zu funktionieren!

Anzeige Anzeige

Während IVF in wohlhabenden Ländern immer häufiger zum Einsatz kommt – rund 12 Prozent aller Geburten in Spanien sind etwa das Ergebnis solcher Verfahren –, bleibt sie teuer und wird nicht immer von Versicherungen oder nationalen Gesundheitsdienstleistern übernommen. In Ländern mit niedrigem Einkommen ist sie noch viel weniger verfügbar.

Oft wird angenommen, dass Länder mit hohen Geburtenraten keinen Zugang zu Fertilitätsbehandlungen benötigen, sagt Gerhard Boshoff, Embryologe an der Universität Pretoria in Südafrika. Länder in Subsahara-Afrika wie Niger, Angola und Benin haben alle Geburtenraten von über 40 pro 1.000 Einwohner, was mehr als viermal so hoch ist wie beispielsweise in Italien und Japan.

Anzeige Anzeige

Unfruchtbarkeit kann jeden treffen

Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen in Subsahara-Afrika keine IVF benötigen. Weltweit leidet laut Weltgesundheitsorganisation etwa jeder sechste Erwachsene irgendwann in seinem Leben an Unfruchtbarkeit. Untersuchungen der Organisation deuten darauf hin, dass die Unfruchtbarkeitsraten in Ländern mit hohem und niedrigem Einkommen ähnlich sind. Oder wie es Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, ausdrückt: „Unfruchtbarkeit diskriminiert nicht.“

Viele Menschen in ländlichen Gebieten einkommensschwacher Länder haben einfach keinen Zugang zu IVF-Kliniken. Südafrika gilt als „Reproduktionszentrum“ des afrikanischen Kontinents, aber selbst in diesem Land gibt es weniger als 30 Kliniken für eine Bevölkerung von über 60 Millionen Menschen. Eine aktuelle Studie ergab, dass es in Angola und Malawi gar keine solchen Kliniken gibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dem pensionierten Gynäkologen Willem Ombelet fielen diese Ungleichheiten erstmals in den achtziger Jahren auf, als er in einem IVF-Labor in Pretoria arbeitete. „Ich habe beobachtet, dass Unfruchtbarkeit in der schwarzen Bevölkerung häufiger vorkam als in der weißen Bevölkerung – aber aufgrund der Apartheid hatten sie keinen Zugang zu IVF“, sagt er. Diese Erfahrung spornte ihn an, Wege zu finden, um IVF für alle zugänglich zu machen. In den neunziger Jahren startete er „The Walking Egg“ – ein Wissenschafts- und Kunstprojekt mit diesem Ziel.

„Wir brauchen kein ausgefallenes Labor“

2008 traf Ombelet Jonathan Van Blerkom, einen Reproduktionsbiologen und Embryologen, der bereits mit einer vereinfachten Version der IVF experimentiert hatte. Normalerweise werden Embryonen in einem Inkubator versorgt, der eine sterile Gasmischung bereitstellt. Van Blerkoms Ansatz bestand darin, die Röhrchen mit den erforderlichen Gasen vorzufüllen und sie mit einem Gummistopfen zu verschließen. „Wir brauchen kein ausgefallenes Labor“, sagt Ombelet.

Anzeige Anzeige

Eizellen und Spermien können durch die Stopfen in die Röhrchen injiziert werden, und die daraus entstehenden Embryonen können darin einige Tage heranwachsen. Man braucht eigentlich nur ein gutes Mikroskop und eine Möglichkeit, das Röhrchen warm zu halten, sagt Ombelet. Sobald die Embryonen etwa fünf Tage alt sind, können sie in die Gebärmutter einer Person übertragen oder eingefroren werden. „Die Kosten betragen ein Zehntel oder ein Zwanzigstel eines normalen Labors“, sagt Ombelet.

Ombelet, Van Blerkom und ihre Kollegen stellten fest, dass dieser Ansatz offenbar genauso gut funktioniert wie die reguläre IVF. Das Team führte 2012 seine erste Pilotstudie in einer Klinik in Belgien durch. Die ersten Babys, die mit dem vereinfachten IVF-Verfahren gezeugt wurden, kamen später im selben Jahr zur Welt.

Vor kurzem fragte sich Boshoff, ob das Team das Projekt auch anderswo umsetzen könnte. Künstliche Befruchtungen einfacher und kostengünstiger zu machen ist eine Sache, aber Menschen, die keinen Zugang zu IVF-Behandlungen haben, damit zu versorgen, ist eine ganz andere. Was wäre, wenn das Team das vereinfachte IVF-Labor in einen Anhänger packen und damit durch das ländliche Südafrika fahren könnte?

Anzeige Anzeige

„Wir mussten nur herausfinden, wie wir alles auf sehr engem Raum unterbringen konnten“, sagt Boshoff. Im Rahmen des Walking Egg-Projekts fanden er und seine Kolleg:innen einen Weg, die Laborausrüstung zu organisieren und Luftfilter unterzubringen. Dann entwarf er ein „Ausklappsystem“, mit dem das Team einen zweiten Raum schaffen konnte, wenn der Anhänger geparkt war. Dies biete den Menschen, denen Embryonen übertragen werden, etwas Privatsphäre, sagt er.

Künstliche Befruchtung im mobilen Labor

Personen, die das mobile IVF-Labor nutzen möchten, müssen sich zunächst einer Behandlung in einer örtlichen medizinischen Einrichtung unterziehen, wo sie Medikamente einnehmen, die ihre Eierstöcke zum Heranreifen von mehreren Eizellen und später zu ihrer Freisetzung anregen, die sich dann minimalinvasiv entnehmen lassen. Der Rest des Verfahrens kann im mobilen Labor durchgeführt werden, sagt Boshoff, der seine Arbeit Anfang Juli auf der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Embryologie in Paris vorgestellt hat.

Die erste medizinische Studie begann im vergangenen Jahr. Das Team arbeitete mit einer der wenigen bestehenden Fertilitätskliniken im ländlichen Südafrika zusammen, die ihnen zehn freiwillige Teilnehmerinnen vermittelte. Fünf der zehn Frauen wurden nach ihrer vereinfachten IVF im mobilen Labor schwanger. Eine erlitt eine Fehlgeburt, aber vier Schwangerschaften verliefen erfolgreich. Am 18. Juni kam Baby Milayah zur Welt. Zwei Tage später begrüßte eine weitere Mutter Baby Rossouw. Die anderen Babys könnten jeden Tag geboren werden.

Anzeige Anzeige

„Wir haben bewiesen, dass eine sehr kostengünstige und einfache [IVF]-Methode sogar in einem mobilen Labor durchführbar ist und vergleichbare Ergebnisse wie eine reguläre IVF erzielt“, sagt Ombelet, dessen Team ähnliche Versuche in Ägypten und Indonesien plant. „Der nächste Schritt ist die weltweite Einführung.“

Dieser Artikel stammt von Jessica Hamzelou. Sie ist Senior Reporter bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über Biomedizin und Biotechnologie.

Mehr zu diesem Thema