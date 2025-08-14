Richtig gute Bewerbung mit KI schreiben: Dieser Prompt hilft dir dabei
Ein Anschreiben überzeugend zu formulieren, ist schwer. Dabei gelingt es heute mithilfe von Künstlicher Intelligenz leichter – wenn auch nicht unbedingt schneller. Denn das Ziel ist dabei nicht nur Zeit zu sparen, sondern die eigenen Stärken optimal abgestimmt zur gewünschten Position zu präsentieren.
KI wird zum Sparringspartner
Dafür zeigen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der aktuellen Folge einen Prompt. Er dient als Einstieg für einen Prozess, in dem KI-Chatbots zum Sparringspartner werden.
In erster Linie ist – wie bei fast jedem Prompt – die passende Rollenzuweisung wichtig. In diesem Fall wird ChatGPT, Gemini, Claude oder ein anderer KI-Chatbot zum „Karriere-Coach mit Fokus auf strategischem Selbstmarketing”. Dieser Fokus ist wichtig, da du dich mit deiner Bewerbung selbst vermarktest und deine Fähigkeiten anpreist.
Firmenname und Website angeben
Anschließend nennst du das Unternehmen, bei dem du dich bewerben möchtest. Füg dabei den Link zur Firmenwebsite an. In dem Zusammenhang schreibst du zudem, dass du die Firma „proaktiv kontaktieren“ möchtest. Bewirbst du dich auf eine ausgeschriebene Stelle, nennst du diese und fügst wieder einen Link ein.
Nenne in jedem Fall den Job und die Branche, in der du dich bewirbst. So ist es eindeutig und eine klare Angabe im Prompt. Danach folgen in der Eingabe die Angaben zu dir. Hilfreich ist, ein eigenes Linkedin-Profil, eine eigene Website oder Ähnliches anzugeben.
Empfehlenswert: Zeit investieren, um den Prozess zu durchlaufen
Wichtig ist, dass der Prompt insgesamt dazu dient, mit der KI auf ein Anschreiben hinzuarbeiten. Wer Zeit sparen möchte und direkt ein Anschreiben anfordert, muss damit rechnen, ein oberflächliches Ergebnis zu bekommen.
Nimm dir also lieber die Zeit, in einem Schritt-für-Schritt-Plan auf den abschließenden Text als Vorlage hinzuarbeiten. Denn: Eine Anpassung am Ende ist immer sinnvoll, um mögliche Fehler der KI zu korrigieren. Wie du den Schritt-für-Schritt-Plan erstellst, hörst du in der verlinkten Folge von t3n MeisterPrompter.
