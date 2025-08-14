Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Richtig gute Bewerbung mit KI schreiben: Dieser Prompt hilft dir dabei

Du willst dich initiativ auf eine Stelle bewerben? Mit KI-Chatbots fällt es dir leichter, deine Stärken zu präsentieren und zu zeigen, warum du für das Unternehmen die richtige Wahl bist. Den passenden Prompt bekommst du in dieser Episode.

Von Stella-Sophie Wojtczak
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Richtig gute Bewerbung mit KI schreiben: Dieser Prompt hilft dir dabei

Immer mittwochs geben Renate und Stella im Podcast t3n MeisterPrompter Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

Ein Anschreiben überzeugend zu formulieren, ist schwer. Dabei gelingt es heute mithilfe von Künstlicher Intelligenz leichter – wenn auch nicht unbedingt schneller. Denn das Ziel ist dabei nicht nur Zeit zu sparen, sondern die eigenen Stärken optimal abgestimmt zur gewünschten Position zu präsentieren.

Anzeige
Anzeige

KI wird zum Sparringspartner

Dafür zeigen Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak in der aktuellen Folge einen Prompt. Er dient als Einstieg für einen Prozess, in dem KI-Chatbots zum Sparringspartner werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

In erster Linie ist – wie bei fast jedem Prompt – die passende Rollenzuweisung wichtig. In diesem Fall wird ChatGPT, Gemini, Claude oder ein anderer KI-Chatbot zum „Karriere-Coach mit Fokus auf strategischem Selbstmarketing”. Dieser Fokus ist wichtig, da du dich mit deiner Bewerbung selbst vermarktest und deine Fähigkeiten anpreist.

Anzeige
Anzeige

Firmenname und Website angeben

Anschließend nennst du das Unternehmen, bei dem du dich bewerben möchtest. Füg dabei den Link zur Firmenwebsite an. In dem Zusammenhang schreibst du zudem, dass du die Firma „proaktiv kontaktieren“ möchtest. Bewirbst du dich auf eine ausgeschriebene Stelle, nennst du diese und fügst wieder einen Link ein.

Nenne in jedem Fall den Job und die Branche, in der du dich bewirbst. So ist es eindeutig und eine klare Angabe im Prompt. Danach folgen in der Eingabe die Angaben zu dir. Hilfreich ist, ein eigenes Linkedin-Profil, eine eigene Website oder Ähnliches anzugeben.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Empfehlenswert: Zeit investieren, um den Prozess zu durchlaufen

Wichtig ist, dass der Prompt insgesamt dazu dient, mit der KI auf ein Anschreiben hinzuarbeiten. Wer Zeit sparen möchte und direkt ein Anschreiben anfordert, muss damit rechnen, ein oberflächliches Ergebnis zu bekommen.

Nimm dir also lieber die Zeit, in einem Schritt-für-Schritt-Plan auf den abschließenden Text als Vorlage hinzuarbeiten. Denn: Eine Anpassung am Ende ist immer sinnvoll, um mögliche Fehler der KI zu korrigieren. Wie du den Schritt-für-Schritt-Plan erstellst, hörst du in der verlinkten Folge von t3n MeisterPrompter.

Anzeige
Anzeige

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren