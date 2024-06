Guten Appetit: Wie Forscher das Geheimnis um den Hunger lüften wollen

Sie haben keine Ahnung, was Hunger ist, solange Sie nicht Brad Lowells Mäuse beobachtet haben. Vor ein paar Jahren haben der Neurowissenschaftler Lowell und sein Doktorand Mike Krashes herausgefunden, wie man den Drang nach Nahrung auf die Spitze treiben kann. Dazu stimulierten die Forscher von der Harvard University ein Neuronenbündel im Hypothalamus der Mäuse – dem Bereich des Gehirns, der sehr wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der Regulierung unserer Grundbedürfnisse spielt.

Ein Video zeigt, was dann geschah: Zunächst ist die Szene ruhig. Die Kamera schwenkt langsam an einer Reihe von Plastikkäfigen entlang, in denen jeweils eine wohlgenährte Maus friedlich auf einem Bett aus Holzspänen ruht. Keine der acht Mäuse interessiert sich für die Futterpellets, die reichlich, aber unerreichbar in einem Gitter liegen, das unter der Käfigdecke hängt. Ihr Desinteresse ist nicht verwunderlich, denn jede Maus hat soeben das Äquivalent eines Festessens verzehrt.

Dieser Text ist zuerst in der Ausgabe 3/2024 von MIT Technology Review erschienen. Darin beschäftigen wir uns damit, was nach ChatGPT und Co. kommt. Hier könnt ihr die TR 3/2024 bestellen.

Während die Sekunden auf einem Timer am unteren Rand des Bildschirms ablaufen, beginnt die Hälfte der Mäuse, sich zu rühren – ein Hinweis darauf, dass ein chemischer Botenstoff erste Neuronen anregt, die im Zusammenhang mit dem Appetit stehen.

Schon bald scheinen die Mäuse wie besessen zu sein. Einige stellen sich auf die Hinterbeine und strecken ihre Nasen durch die Gitter über ihnen nach den unerreichbaren Pellets. Andere klettern an den Wänden hoch, hängen an den Gitterstäben oder wühlen hektisch in den Holzspänen. „Es sieht aus, als würden sie den Verstand verlieren“, sagt Lowell.

Lowell ist einer der weltweit führenden Experten für die Schaltkreise im Gehirn, die Hunger, Sättigung und Gewichtsregulierung steuern. Auf das Video greift er zurück, wenn er deutlich machen möchte, dass Hunger wie ein Dämon ist: Er erwacht in den ältesten und primitivsten Teilen des Gehirns und befiehlt dann anderen neuronalen Apparaten, seinen Willen zu erfüllen – bis er bekommt, was er will.

Den Hunger erforschen

Seine Forschung ist mehr als Grundlagenforschung. Sie könnte wichtige Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben. Mehr als 1,9 Milliarden Erwachsene weltweit sind übergewichtig, haben also einen Body-Mass-Index zwischen 25 und 30. 650 Millionen gelten als fettleibig oder adipös mit einem BMI über 30 – ein Zustand, der mit einer Vielzahl chronischer Gesundheitsprobleme korreliert, darunter Diabetes, Fettleber, Herzkrankheiten und einige Arten von Krebs. Ein Verständnis der beteiligten Schaltkreise könnte ein neues Licht auf jene Faktoren werfen, die diese Zahlen in den letzten Jahren in die Höhe haben schnellen lassen.

Und es könnte dazu beitragen, das Geheimnis hinter einer neuen Klasse von Medikamenten zu lüften, den sogenannten GLP-1-Agonisten, mit denen sich das Gewicht reduzieren lässt. Medikamente wie Wegovy und Ozempic gelten derzeit als bahnbrechend, da sie besonders wirksam Fettleibigkeit bekämpfen und einigen Personen geholfen haben, über 15 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Sie sind auch so etwas wie ein kulturelles Phänomen geworden: In den letzten drei Monaten des Jahres 2022 haben die US-Gesundheitsdienstleister mehr als 9 Millionen Rezepte für diese Medikamente ausgestellt. In Deutschland sind diese Wirkstoffe ebenfalls zugelassen, müssen jedoch von den Betroffenen selbst bezahlt werden, sofern sie nicht unter einem Diabetes leiden.

Allerdings kann niemand genau erklären, wie und warum sie wirken. „Die Medikamente erzeugen die guten Wirkungen, diese Sättigungseffekte, durch einen Aspekt dieses größeren Systems“, sagt Lowell, der ihre Entwicklung mit Erstaunen und echter Faszination beobachtet hat. „Eine der wichtigsten Komponenten, um herauszufinden, wie sie funktionieren, ist, dieses System zu definieren. Und genau das tun wir jetzt.“

