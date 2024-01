Instagram-Hack: Mit dem 10:17-Format maximale Aufmerksamkeit für deine Posts

Für seinen quadratischen Look ist Instagram bekannt – mit einem Hack lässt sich dieser typische Stil allerdings leicht aufbrechen. Damit kannst du Bilder im 10:17-Format, also einem länglichen Hochformat, veröffentlichen. So fallen deine Posts im Feed der Plattform direkt auf. Das siehst du auch in unserem Beispiel:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Der Weg über das Instagram Creator Studio

Damit deine Posts so auffallen, musst du sie über das Instagram Creator Studio erstellen. Wundere dich nicht: Dort heißt es Meta Business Manager. Darin musst du deinen Instagram-Account mit einem Business-Center-Account verknüpfen. Allerdings benötigst du um den Meta Business Manager nutzen zu können, eine Facebook-Unternehmensseite. Die kannst du über deinen privaten Account erstellen, etwa als Creator. Wenn du keine Unternehmensseite hast, kannst du den Hack leider nicht nutzen.

Die kannst du über deinen privaten Account erstellen, etwa als Creator. Wenn du keine Unternehmensseite hast, kannst du den Hack leider nicht nutzen. Wenn du eine Unternehmensseite hast, kannst du diese mit einem Instagramprofil verknüpfen. Achtung: Du kannst wirklich nur ein Profil mit der Seite verknüpfen.

Anzeige Anzeige

Format muss vorher 10:17 sein

Sind die Accounts verknüpft, klickst du auf den Button „Post erstellen“. Dort kannst du dann auf „Foto hinzufügen“ klicken. In diesem Schritt kannst du dein Foto hochladen. Allerdings musst du das Format bereits vorher auf 10:17 gestellt haben.

Um ein Bild entsprechend zuzuschneiden, kannst du etwa Photoshop nutzen; alternativ gibt es verschiedene Möglichkeiten an einem Computer. Meist am schnellsten geht das Zuschneiden direkt auf dem Smartphone. Wichtig ist: Die Höhe darf 1.920 Pixel nicht überschreiten. Das kannst du bei Photoshop einfach sehen, alternativ ist es in den Bild-Informationen sichtbar.

Anzeige Anzeige

Instagram erkennt „falsches“ Format – Upload dennoch möglich

Hast du das Bild in der entsprechenden Größe hochgeladen, wundere dich nicht: Du wirst bei diesen Einstellungen darauf hingewiesen, dass es nicht das richtige Format ist. Klar, schließlich nutzt du nicht das gängige Format. Dennoch wird der Post schließlich angezeigt werden können.

Wichtig ist, die Einstellungen nicht zu verändern. Schließlich musst du nur noch auf „Veröffentlichen“ klicken – dein Instagram-Post in besonderem Format geht dann online. Sollte der Button dabei ergraut sein, drück einfach mehrmals darauf. Die Anleitung hat ein:e Nutzer:in bei Reddit gepostet, eine Übersicht gibt es auch hier:

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Instagram kann den Hack natürlich eines Tages entdecken, bisher funktioniert er allerdings. Die Plattform legt eigentlich auf ihren bekannten Look Wert. Das ist schon seit Jahren so, schließlich ist der Look für Social-Media-Plattformen auch immer ein Aushängeschild. Das zeigt auch diese Übersicht:



21 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution (Foto: Billion Photos / Shutterstock) Quelle:

Mehr zu diesem Thema Instagram