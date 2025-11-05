Schluss mit Standard-Antworten: Dieser Hack bringt Vielfalt in KI-Ergebnisse
ChatGPT gibt immer naheliegende Antworten? Das Problem sind wir teilweise selbst. Wenn uns KI-Tools mehrere Varianten zur Auswahl stellen, wählen wir meist das Bekannte. Das trainiert die Systeme auf vorhersagbare Ergebnisse.
Ein einfacher Satz kann das ändern. Am Ende des Prompts ergänzt du dafür die Bitte nach „fünf Antworten mit ihren Wahrscheinlichkeiten“. Damit soll der KI-Chatbot zur Ausgabe vielfältigerer Ergebnisse angeregt werden. Dieser Tipp stammt aus einem Beitrag auf der Plattform Medium.
In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak diesen Zusatz auch selbst ausprobiert. Dafür haben sie nochmal den Prompt der vorherigen Folge zum Thema Event-Planung herausgeholt.
Wann der Prompt-Zusatz funktioniert
In der Anwendung zeigt sich direkt: Die ChatGPT-Ergebnisse werden ausgefallener. Der Chatbot schlägt etwa eine Graffiti-Tour in Berlin statt eines Kochworkshops vor. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten für diese Antworten, die ChatGPT mitliefern soll, überraschen jedoch teilweise, da sie wenig nachvollziehbar wirken. Eine Fahrradtour wird etwa mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent genannt, die Graffitour liegt dagegen bei 90 Prozent.
Der Tipp eignet sich somit für kreative Aufgaben, wie Brainstorming, Eventplanung oder Ideenfindung. Bei präzisen Texten oder FAQs ist er dagegen weniger sinnvoll – dort ist kreative Vielfalt in der Regel wenig gefragt.
Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.