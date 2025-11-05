Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Podcast
Verpasse keine News mehr!

Schluss mit Standard-Antworten: Dieser Hack bringt Vielfalt in KI-Ergebnisse

Deine KI-Antworten klingen alle gleich? Ein simpler Hack bringt mehr Vielfalt in die Ergebnisse von Claude, ChatGPT und anderen KI-Tools.

Von Stella-Sophie Wojtczak
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Schluss mit Standard-Antworten: Dieser Hack bringt Vielfalt in KI-Ergebnisse

Immer mittwochs geben Renate und Stella bei t3n MeisterPrompter Tipps für arbeitsrelevante Prompts. (Foto: t3n)

ChatGPT gibt immer naheliegende Antworten? Das Problem sind wir teilweise selbst. Wenn uns KI-Tools mehrere Varianten zur Auswahl stellen, wählen wir meist das Bekannte. Das trainiert die Systeme auf vorhersagbare Ergebnisse.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Ein einfacher Satz kann das ändern. Am Ende des Prompts ergänzt du dafür die Bitte nach „fünf Antworten mit ihren Wahrscheinlichkeiten“. Damit soll der KI-Chatbot zur Ausgabe vielfältigerer Ergebnisse angeregt werden. Dieser Tipp stammt aus einem Beitrag auf der Plattform Medium.

In der aktuellen Folge von t3n MeisterPrompter haben Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak diesen Zusatz auch selbst ausprobiert. Dafür haben sie nochmal den Prompt der vorherigen Folge zum Thema Event-Planung herausgeholt.

Anzeige
Anzeige

Wann der Prompt-Zusatz funktioniert

In der Anwendung zeigt sich direkt: Die ChatGPT-Ergebnisse werden ausgefallener. Der Chatbot schlägt etwa eine Graffiti-Tour in Berlin statt eines Kochworkshops vor. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten für diese Antworten, die ChatGPT mitliefern soll, überraschen jedoch teilweise, da sie wenig nachvollziehbar wirken. Eine Fahrradtour wird etwa mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent genannt, die Graffitour liegt dagegen bei 90 Prozent.

Der Tipp eignet sich somit für kreative Aufgaben, wie Brainstorming, Eventplanung oder Ideenfindung. Bei präzisen Texten oder FAQs ist er dagegen weniger sinnvoll – dort ist kreative Vielfalt in der Regel wenig gefragt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Podcast über Apple, Spotify oder andere Plattformen abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gebt dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter“ ein. Alternativ findet ihr direkte Verlinkungen:

Du hast einen Vorschlag für ein Episoden-Thema? Schreib uns unter meisterprompter@t3n.de. Alternativ erreichst du Renate über Instagram und Tiktok unter @renate.gpt oder du meldest dich auf Instagram oder Tiktok unter @t3n_magazin.

Anzeige
Anzeige

Dieser Artikel wurde mithilfe unseres redaktionsinternen KI-Tools erstellt.

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren