Deutsche Händler geben im Jahr etwa 70.000 Euro für Influencer-Marketing aus

Laut einer Befragung von Bitkom: Viele deutsche Händler mit ganz unterschiedlichen Budgets setzen auf Influencer-Marketing und würden es wieder tun. Doch einige halten die Zusammenarbeit mit Content Creatoren für einen flüchtigen Hype.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Viele Unternehmen setzen auf Influencer im Marketing (Symbolbild:AllessandroBiascioli/Shutterstock)

Deutsche Händler setzen auf Influencer-Marketing. Im Schnitt geben heimische Handelsunternehmer 66 680 für die Zusammenarbeit mit externen Influencern und Content Creatoren aus. Dabei handelt es sich um durchschnittlich sieben Prozent der Werbebudgets, das den Firmen zur Vorfügung steht.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag von Bitkom. Der Digitalverband befragte 505 Handelsunternehmen mit mehr als 10 Mitarbeiter:innen nach ihrer Einschätzung. Nur 67 davon hatten allerdings schon mit Content Creatoren zusammengearbeitet.

Neue Zielgruppen durch Influencer-Marketing

Neun der zehn Händler mit Influencer-Erfahrung ist zufrieden mit dem Resultat. Sie gaben bei der Befragung an, dadurch neue Zielgruppen erreicht zu haben.

80 Prozent dieser Firmen sind deshalb der Meinung, dass sich das Engagement von Momfluencern und Co. mehr lohnt als klassische Werbeanzeigen. Die Hälfte der Unternehmen mit Influencer-Vergangenheit hält eine Zusammenarbeit mit den Akteuren dieser Branche nicht nur in der Werbung für Endkunden für sinnvoll, sondern auch für B2B-Kommunikation mit anderen Konzernen.

Nur ein Prozent gibt über eine Million Euro aus

Hinsichtlich der Summen, die Händler für Influencer in die Hand nehmen, zeigte sich bei der Befragung eine breite Streuung. Mit 39 Prozent gibt die größte Gruppe im Jahr zwischen 10 000 und 100 000 Euro aus. 35 Prozent investieren bis zu 10 000 Euro.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Lediglich sechs Prozent übersteigen die Marke von 100 000 Euro. An der Spitze der Ausgaben wird die Luft noch dünner. Nur ein Prozent zahlte über eine Million Euro für Influencer.

Doch auch bei kleinen Budgets lohnt sich der Einsatz externer Testimonials, davon sind 64 Prozent der Händler überzeugt. „Beim Influencer-Marketing ist die Höhe des Budgets zunächst nicht so wichtig, sondern vor allem, wie man es einsetzt“, sagt Nastassja Hofman von Bitkom. „Der Influencer muss zum Unternehmen passen – und dann lassen sich auch bei geringer Investition enorme Umsätze erzielen“, so die Retail-Expertin.

Hälfte der Befragten hält Influencer-Marketing für überschätzt

Doch was ist mit den befragten Handelsunternehmen, die noch nie mit Influencern gearbeitet haben? Sie werden wohl eher auch nicht damit beginnen. Denn 49 Prozent von ihnen halten Influencer-Marketing für einen flüchtigen Hype und für überschätzt. Bei den Befragten mit Influencer-Erfahrung äußerten sich immerhin 17 Prozent in dieser Richtung.

