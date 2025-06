Härte und Durchsetzungsvermögen am Arbeitsplatz: Wann schadet Männlichkeit im Job?

Es gibt sie immer noch, die gläserne Decke. Denn noch immer haben Frauen Probleme, in Verantwortungsposten vorzudringen. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Noch immer sind die meisten Führungskräfte Männer – und die können für Probleme sorgen. Dabei sind es nicht die Männer selbst, die ein Problem sind, sondern viel mehr ihr Selbstverständnis von Männlichkeit.

So zeigt eine Studie der Harvard-Universität, dass eine Kultur des männlichen Wettbewerbs zu unerwünschten Verhaltensweisen am Arbeitsplatz wie toxische Führung, mangelnde psychologische Sicherheit und vermindertes Wohlbefinden der Mitarbeiter:innen führt. Darunter leiden nicht nur die Mitarbeiter:innen und das Unternehmen selbst.

Laut dem Coach Dominik Schneider sind es oft auch die Männer selbst, die unter ihrem Verhalten leiden. Mit seinem „Beyond Alpha“-Programm möchte er männliche Führungskräfte dazu ermutigen, ihr Rollenbild zu hinterfragen. „Wenn du die Reports über die Zukunft der Arbeit liest und welche Fähigkeiten ein CEO der Zukunft haben sollte, dann steht da eben nirgendwo drin: mit Sachen werfen, wütend sein und irgendwie mehr Raum einnehmen“, so Schneider. „Da geht es um Selbstreflexion, eine angstfreie Kultur zu schaffen, Empathie mit Gefühl. Und das sind erst mal nicht-männliche Eigenschaften.“

Die Alpha-Schablone

Dabei gibt er an, selbst früher genau so ein Mann gewesen zu sein. Unter anderem als Marketing Executive arbeitete Schneider für Unilever, Coca-Cola und L’Oréal. „Ich habe versucht, mich in dieses Idealbild reinzupressen“, erklärt der Coach. „Und dass mir das vielleicht auch nicht guttut, ist mir erst im Laufe der Jahre aufgefallen.“ Schneider nennt dieses Rollenbild die „Alpha-Schablone“. Die könne maximal kurzfristig für Erfolg sorgen. Langfristig würde sie aber viel kaputt machen, indem sie Perspektivenvielfalt töte und Angst verbreite.

In Workshops arbeitet Schneider diesen Druck und diese Idealvorstellungen mit männlichen Führungskräften auf. Mit gehobenem Zeigefinger möchte er dabei allerdings nicht vorgehen. „Diese Alpha-Schablone macht uns eher klein und hat problematische Aspekte“, erklärt er. „Eigentlich ist ein Riesengewinn, wenn wir da versuchen auszubrechen.“

In der neuen Folge des t3n-Interview-Podcasts erfahrt ihr, wie genau Dominik Schneider in seinen Coachings vorgeht und wie Männer erkennen, ob sie selbst sich problematisch verhalten.

