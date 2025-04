„Hallo, hier spricht Elon“: Gehackte Fußgängerampeln überraschen mit KI-Stimmen

Ein KI-Streich verwirrte am Wochenende Passanten in Kalifornien. Von dortigen Ampeln sprachen Elon Musk und Mark Zuckerberg. (Symbolfoto: Max4e Photo / Shutterstock)

Unbekannte hatten die Audiosysteme von Fußgängerampeln gehackt und spielten statt der üblichen Anweisungen satirische oder spöttische Nachrichten ab – gesprochen von künstlich erzeugten Stimmen, hauptsächlich jenen der Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg.

Ironische Botschaften erstaunen Passanten

Berichten lokaler Medien wie CBS San Francisco, KTVU FOX 2 und dem Palo Alto Daily Post zufolge wurden Passant:innen beim Drücken des Ampelknopfes mit verschiedenen Botschaften konfrontiert. Eine Stimme, die Elon Musk ähnelte, hieß die Leute in Palo Alto willkommen, sprach über den Tesla Cybertruck oder machte bizarre Aussagen wie „Geld kann kein Glück kaufen … aber es kann einen Cybertruck kaufen, und das ist ziemlich krank, oder?“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok

Inhalte anzeigen





Eine andere Nachricht, die Mark Zuckerberg zugeschrieben wurde, kommentierte ironisch die fortschreitende Integration von Künstlicher Intelligenz: „Es ist normal, sich unwohl oder sogar verletzt zu fühlen, während wir KI gewaltsam in jeden Aspekt eurer bewussten Erfahrung einfügen … macht euch keine Sorgen, denn ihr könnt absolut nichts tun, um es zu stoppen.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok

Inhalte anzeigen





Methode des Ampel-Hacks unbekannt

Videos des Vorfalls verbreiteten sich schnell in sozialen Medien wie Tiktok und Reddit, wo Nutzer teils amüsiert, teils beunruhigt reagierten. Die Behörden der betroffenen Städte reagierten umgehend. In Palo Alto waren laut offiziellen Angaben etwa ein Dutzend Kreuzungen im Stadtzentrum betroffen. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Audiofunktion an diesen Ampeln vorübergehend deaktiviert, bis die Systeme überprüft und repariert werden können. Redwood City bestätigte ebenfalls einen ähnlichen Vorfall.

Zur genauen technischen Vorgehensweise, wie die Manipulation gelang, machten die Behörden bislang keine Angaben. In Online-Diskussionen, etwa auf der Plattform Reddit, wurde jedoch spekuliert, dass die Angreifer möglicherweise über schwache oder leicht zu erratende Standardpasswörter Zugang zu den Audiosystemen der Ampeln erlangt haben könnten. Diese Vermutung ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Öffentliche Infrastruktur offenbar zu schwach abgesichert

Unabhängig von der Methode wirft der Vorfall Fragen zur Sicherheit öffentlicher Infrastruktur auf. Experten wiesen darauf hin, dass solche Systeme möglicherweise besser gegen Manipulation geschützt werden müssen.

Gleichzeitig zeigt der Streich, wie einfach zugänglich und überzeugend KI-Stimmengenerierung mittlerweile geworden ist. Wichtig bleibt zuletzt noch der Hinweis, dass die eigentliche Funktion der Verkehrsampeln – das Umschalten der Lichtsignale – zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt war. Die Reparaturarbeiten an den betroffenen Ampeln dauern an.

