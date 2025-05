Halluzinationen als Antwort: Bei dieser Aufgabe kommen KI-Chatbots an ihre Grenzen

US-Schauspieler Ryan Reynolds kommt fünf Stunden früher, pro Tag entsprechen mindestens drei Veranstaltungen exakt den persönlichen Vorstellungen: Auf den ersten Blick sah die Messe-Planung für die OMR 2025 mit ChatGPT gut aus. Auf den zweiten Blick war es damit direkt vorbei.

Messe-Planung wird mit KI zum Fail

Für die neue Folge vom Podcast t3n MeisterPrompter haben sich Prompt-Expertin Susanne Renate Schneider und t3n-Redakterin Stella-Sophie Wojtczak vorgenommen, die Planung von Veranstaltungsbesuchen mithilfe von KI-Chatbots einfacher und vor allem schneller zu machen. Das Problem: ChatGPT, Gemini und Perplexitiy lieferten keine echten Programmpunkte, sondern begannen zu halluzinieren.

Die KI-Chatbots sollten unter dem, via Link eingefügten, Timetable der OMR 2025, unter bestimmten Schwerpunkten eine Übersicht mit relevanten Programmpunkten erstellen. Der Output war stark fehlerhaft. Auch nach mehreren Prompt-Anpassungen wurde das Ergebnis zwar besser, aber nie fehlerfrei.

Neue Podcast-Folge liefert Prompt für Messe-Smalltalk

Prompt-Expertin Schneider vermutet als Ursache möglicherweise eine KI-Blockade seitens des Veranstalters. Teilweise erschien die Fehlermeldung, die Website sei nicht zugänglich. Bei weiteren Abfragen funktionierte es hingegen, die Deep-Research-Funktion von ChatGPT lieferte im Vergleich mit Gemini und Perplexitiy Ergebnisse, die meistens zeitlich passten und sinnvoll waren.

Insgesamt war das jedoch keine Arbeitserleichterung, die bei t3n MeisterPrompter im Fokus steht. Worin die KI-Chatbots allerdings hilfreich sind, ist beim Liefern von Inspiration für den typischen Messe-Smalltalk. Einen dafür passenden Prompt gibt es in den Shownotes von t3n MeisterPrompter. Dazu erklären Renate und Stella direkt in der Folge, wie der Prompt optimal genutzt werden kann.

Podcast über Apple, Spotify oder die bevorzugte Plattform abonnieren

Den Podcast t3n MeisterPrompter hörst du über die Podcast-Plattform deiner Wahl. Gib dafür in der Suche „t3n MeisterPrompter” ein. Alternativ findest du hier direkte Verlinkungen:

Diese Episode war eine Hack-Folge, die einmal pro Monat erscheint. Regulär liefern Renate und Stella pro Folge einen Prompt, den du direkt im Arbeitsalltag nutzen kannst. Wenn du selbst eine Idee für ein passendes Thema hast, schreib den beiden gern direkt: Per E-Mail an podcast@t3n.de oder via Instagram. Renate findest du unter @renate.gpt, Stella erreichst du über @t3n_magazin.