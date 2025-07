Hat Musk sich mit der Entwicklung eines humanoiden Roboters übernommen?

Der Tech-Milliardär Elon Musk verfolgt mit Tesla ehrgeizige Pläne. Vor allem in Optimus, den humanoiden Roboter des E-Autobauers, setzt er große Hoffnungen. Wie The Information berichtet, läuft es bei der Entwicklung derzeit allerdings alles andere als glatt. Eigentlich sollten bis Jahresende 5.000 Optimus-Modelle vom Band laufen – bisher sind es aber wohl nur einige Hundert.

Produktion bleibt hinter den Erwartungen zurück

Im Mai sorgte Musk für Aufsehen, als er ankündigte, schon bald Tausende humanoide Roboter in den Fabriken von Tesla einsetzen zu wollen. Und er ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er sagte, dass seiner Meinung nach bis 2030 sogar eine Million Roboter pro Jahr verkauft werden könnten. Aktuell ist davon aber nur wenig zu spüren. Tatsächlich kämpft Tesla mit sinkenden Verkaufszahlen – allein das Automobilgeschäft brach zuletzt um 16 Prozent ein. Gleichzeitig laufen staatliche Förderungen für E-Autos aus und Donald Trump droht im Falle seiner Wiederwahl mit dem Aus für Steuervergünstigungen.

Selbst Musk musste angesichts der schwierigen Situation eingestehen, dass Tesla einige schwierige Quartale bevorstehen. Als Antwort darauf rückt er jetzt aber Teslas Zukunftsprojekte verstärkt in den Vordergrund: Neben dem Robotaxi-Pilotprojekt in Austin soll insbesondere der humanoide Roboter Optimus zum Symbol für Innovation werden. Die Praxis sieht allerdings anders aus: Von der versprochenen, großflächigen Nutzung des Roboters ist in der Fertigung des Unternehmens bislang keine Spur.

Tesla scheitert an Optimus‘ Feinmotorik

Die zentrale Herausforderung scheint in der Entwicklung funktionaler Roboterhände zu liegen. Tesla hat offenbar große Schwierigkeiten damit, Optimus die für komplexe Aufgaben nötige Feinmotorik zu verleihen. In den Produktionsstätten sollen sich Berichten zufolge deshalb aktuell halbfertige Roboter ohne Hände und Unterarme stapeln. Die Fertigung dieser sensiblen Bauteile erfolgt offenbar noch nicht im erforderlichen Maßstab.

Insgesamt liegt Tesla mit der Produktion wohl deutlich hinter dem eigenen Zeitplan zurück. Laut The Information bremsen Engpässe die Herstellung so stark aus, dass selbst das vergleichsweise bescheidene Ziel für 2025 in Gefahr gerät. Um die geplanten 5.000 Einheiten noch zu erreichen, wären drastische Anpassungen nötig. Dabei darf das Unternehmen die Qualität aber auf keinen Fall vernachlässigen, denn unausgereifte Roboter könnten die Erwartungen der Kund:innen enttäuschen und dem gesamten Projekt erheblich schaden.

Musk macht große Versprechungen

Der Tesla-Chef selbst hat Optimus als potenziellen Milliardenhebel bezeichnet. Der Roboter könne Teslas ohnehin hohe Unternehmensbewertung auf bis zu 25 Billionen Dollar steigern, so seine Prognose. Angesichts aktueller Rückschläge und sinkender Gewinne wirkt das aber zunehmend unrealistisch. Analyst:innen erkennen in Musks überzogenen Ankündigungen sogar ein Muster: Schon in der Vergangenheit hatte er vollmundig eine Million Robotaxis bis 2020 angekündigt – übrig geblieben sind bislang lediglich einzelne Testfahrzeuge mit Sicherheitsfahrer:innen. Auch das erschwingliche E-Automodell, das schon lange sehnsüchtig erwartet wird, soll jetzt frühestens Ende 2025 kommen und ist äußerlich wohl kaum vom Model Y zu unterscheiden.

Darüber hinaus reißen auch personell die Probleme nicht ab. Chris Walti, der bis 2022 als Teamleiter maßgeblich die Entwicklung des Tesla-Roboters Optimus vorangetrieben hat, widersprach den Plänen seines ehemaligen Chefs sogar öffentlich, indem er sagte, dass humanoide Roboter für den Einsatz in Fabriken nicht die ideale Lösung seien – eine Prognose, die sich jetzt zu bewahrheiten scheint. Kurz nach der Veröffentlichung von Waltis Statement verließ auch Programmleiter Milan Kovac, der vorige Leiter des Optimus-Programms, das Unternehmen – offiziell aus privaten Gründen.

Wird Optimus Teslas nächste große Enttäuschung?

Trotz aller Rückschläge hält Musk an seiner Vision fest: Bis Ende des Jahrzehnts will er eine Million Roboter jährlich produzieren – er ist überzeugt davon, dass Tesla dieses Ziel in weniger als fünf Jahren erreichen kann. Ob Optimus tatsächlich zu dem milliardenschweren Wachstumstreiber wird, den Musk sich erhofft, ist ungewiss. Angesichts der aktuellen Probleme scheint es aber eher so, als würde der humanoide Roboter nur eine weitere überambitionierte Vision des Milliardärs bleiben.

