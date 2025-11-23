Anzeige
News
Hauptuntersuchung: Jedes 5. Auto fällt durch und Teslas Model Y hat die meisten Mängel

Laut der Auswertung von 9,5 Millionen Pkw-Hauptuntersuchungen in Deutschland ist die Durchfallquote auf gut 20 Prozent gestiegen. Den letzten Platz von 110 Fahrzeugen belegt dem TÜV-Report 2026 zufolge das Tesla Model Y, gefolgt vom Model 3.

Von Jörn Brien
2 Min.
Tesla Model Y TÜV
Tesla Model Y fällt im TÜV-Report 2026 durch. (Foto: Tesla)

In Deutschland müssen Pkw-Inhaber:innen ihre Fahrzeuge in der Regel alle zwei Jahre einer sogenannten Hauptuntersuchung unterziehen. Pläne der EU-Kommission, diese Pflichtinspektion für ältere Autos (ab zehn Jahren) auf ein jährliches Intervall auszuweiten, sind noch in der Diskussion.

TÜV-Report 2026: Mängelquote steigt weiter

Schon jetzt zeigt sich aber eine – nach einem positiven Pandemieeffekt – wieder ansteigende Verschlechterung der Mängelquoten. Wie aus dem TÜV-Report 2026 hervorgeht, fielen im Untersuchungszeitraum zwischen 1. Juli 2024 und 30. Juni 2025 rund 21,5 Prozent der Pkw mit „erheblichen“ oder „gefährlichen Mängeln“ durch.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Zunahme von 0,9 Prozentpunkten. Während der Corona-Pandemie, als Pkw-Besitzer:innen mehr Zeit für Wartung und Pflege hatten, war die Mängelquote laut ADAC auf bis zu 17,9 Prozent (2022) gesunken.

Bei weiteren 12,3 Prozent (plus 0,8 Prozentpunkte) der untersuchten Pkw fanden die Tester:innen „geringe Mängel“. Etwa 12.000 Autos gelten zudem als „verkehrsunsicher“ und müssen sofort stillgelegt werden. 90 Prozent dieser Fahrzeuge sind laut TÜV mindestens zehn Jahre alt.

Tesla: Schlechtester Wert seit 10 Jahren

Während der Mazda 2 im TÜV-Report 2026 mit einer Mängelquote von nur 2,9 Prozent bei den zwei- bis dreijährigen Fahrzeugen die niedrigste Quote aufwies, steht Tesla hier besonders schlecht da. Das Model Y löste das Model 3 als Schlusslicht ab. Die Mängelquote von 17,3 Prozent bedeutet dem Bericht zufolge den schlechtesten Wert in der Altersklasse seit zehn Jahren.

Das Tesla Model 3 – Schlusslicht des Rankings in den beiden Vorjahren – liegt mit einer Mängelquote von 13,1 Prozent auf dem vorvorletzten Platz. Dass die hohe Anzahl an Mängeln kein Problem von E-Autos sein muss, zeigen Mini Cooper SE, Audi Q4 E-Tron und Fiat 500e, die eine Durchfallquote von jeweils weniger als fünf Prozent aufweisen.

Bremsen als Problem bei E-Autos

Die Elektrofahrzeuge kämpfen laut TÜV-Report 2026 vor allem mit antriebstypischen Mängeln. „Achsaufhängungen leiden unter dem hohen Gewicht der Antriebsbatterie und die Bremsen werden aufgrund der Rekuperation selten genutzt“, meint der TÜV-Verband-Geschäftsführer Joachim Bühler.

5 Bilder ansehen
Elektroautos: 5 Vorurteile und was an ihnen dran ist Quelle: husjur02 / shutterstock

Das könne zu Mängeln an den Bremsscheiben führen. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Bremsfunktion nachlasse, so Bühler. Der ADAC rät hier dazu, regelmäßig kräftig zu bremsen, um dem Verschleiß vorzubeugen.

Kommentare (1)

Andreas Richter
23.11.2025, 11:50 Uhr

Könnte auch an die übetriebenen Anforderungen liegen. Diese Kontrollen sind doch inzwischen nur noch der inbegriff von deutscher Überkorrektheit.

